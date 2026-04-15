Это было сознательно, – Сухаревский честно ответил, почему нарушил приказ "не стрелять" по русским

13 апреля 2014 года первый огонь в сторону россиян открыл тогда еще лейтенант, а ныне Герой Украины Вадим Сухаревский. Сделал он это несмотря на официальный приказ высшего командования не стрелять. Тогда первый бой завязался под Славянском, до сих пор этот город остается не по зубам оккупантам.

Вспоминая те события, Герой Украины, заместитель командующего ОК "Восток", экс-командующий Сил беспилотных систем ВСУ Вадим Сухаревский в эксклюзивном интервью 24 Каналу поделился, что в тот момент четко осознавал, что нарушает приказ своего командования, но шел на этот шаг намеренно.

Перед каждым офицером стоит выбор

13 апреля старший лейтенант Вадим Сухаревский под собственную ответственность нарушил запрет киевского командования открывать огонь. Он сел за руль БТР и вступил в бой с отрядом спецназовцев России (ФСБ), который обстреливал на дороге в Славянск легковое авто Сил безопасности Украины.

В результате – российские спецотряды отступили. Через несколько часов после этого временное правительство в Киеве объявило о начале АТО.

Это был абсолютно сознательный мой выбор. Мы в то время были настолько зашорены этими системными моментами, которые происходили, реформами в нашей армии, которые ее уничтожали все эти годы. Я это прошел, начиная от солдата, и до того времени не понимать, какие могут быть последствия, мы просто не могли,

– озвучил Сухаревский.

Заместитель командующего ОК "Восток" отметил, что перед каждым офицером всегда стоит задача, а вернее выбор, как ему действовать в определенной ситуации, на что обращать внимание, а на что нет. Признается, что для него тогда в 2014-м собственное достоинство и жизнь его бойцов были гораздо важнее, чем карьера.

