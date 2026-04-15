Это было сознательно, – Сухаревский честно ответил, почему нарушил приказ "не стрелять" по русским
- 13 апреля 2014 года Вадим Сухаревский, нарушив приказ, открыл огонь по российским силам под Славянском, что привело к их отступлению.
- Сухаревский сознательно рисковал карьерой военного ради достоинства и жизни своих бойцов.
13 апреля 2014 года первый огонь в сторону россиян открыл тогда еще лейтенант, а ныне Герой Украины Вадим Сухаревский. Сделал он это несмотря на официальный приказ высшего командования не стрелять. Тогда первый бой завязался под Славянском, до сих пор этот город остается не по зубам оккупантам.
Вспоминая те события, Герой Украины, заместитель командующего ОК "Восток", экс-командующий Сил беспилотных систем ВСУ Вадим Сухаревский в эксклюзивном интервью 24 Каналу поделился, что в тот момент четко осознавал, что нарушает приказ своего командования, но шел на этот шаг намеренно.
Перед каждым офицером стоит выбор
13 апреля старший лейтенант Вадим Сухаревский под собственную ответственность нарушил запрет киевского командования открывать огонь. Он сел за руль БТР и вступил в бой с отрядом спецназовцев России (ФСБ), который обстреливал на дороге в Славянск легковое авто Сил безопасности Украины.
В результате – российские спецотряды отступили. Через несколько часов после этого временное правительство в Киеве объявило о начале АТО.
Это был абсолютно сознательный мой выбор. Мы в то время были настолько зашорены этими системными моментами, которые происходили, реформами в нашей армии, которые ее уничтожали все эти годы. Я это прошел, начиная от солдата, и до того времени не понимать, какие могут быть последствия, мы просто не могли,
– озвучил Сухаревский.
Заместитель командующего ОК "Восток" отметил, что перед каждым офицером всегда стоит задача, а вернее выбор, как ему действовать в определенной ситуации, на что обращать внимание, а на что нет. Признается, что для него тогда в 2014-м собственное достоинство и жизнь его бойцов были гораздо важнее, чем карьера.
Как может завершиться война и целесообразно ли соглашаться на выход из Донбасса?
По мнению Сухаревского, Украина должна рассматривать только один достойный сценарий окончания боевых действий – заставить Россию к завершению войны. Он отметил, что наиболее реалистичным вариантом видит переход к обороне в режиме ООС, как это было в период 2018 – 2022 годов. Он подчеркнул, что достойным будет возвращение под контроль Украины по меньшей мере оккупированных частей Запорожской и Херсонской областей.
- Требование России в рамках переговоров о выводе украинских войск из Донецкой области Сухаревский считает неприемлемым. Он отметил, что верить россиянам, которые якобы готовы будут после такого шага Украины, подписать мирное соглашение – не стоит. По его словам, как бы трудно ни было, но каждый убитый врагом защитник Украины стоит того, чтобы держаться за каждый сантиметр украинской земли.