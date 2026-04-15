Вспоминая те события, Герой Украины, заместитель командующего ОК "Восток", экс-командующий Сил беспилотных систем ВСУ Вадим Сухаревский в эксклюзивном интервью 24 Каналу поделился, что в тот момент четко осознавал, что нарушает приказ своего командования, но шел на этот шаг намеренно.
Смотрите также "Славянск – следующая цель": интервью с комбатом 30-й ОМБр о планах россиян, самую тяжелую зиму и проблему СЗЧ в армии
Перед каждым офицером стоит выбор
13 апреля старший лейтенант Вадим Сухаревский под собственную ответственность нарушил запрет киевского командования открывать огонь. Он сел за руль БТР и вступил в бой с отрядом спецназовцев России (ФСБ), который обстреливал на дороге в Славянск легковое авто Сил безопасности Украины.
В результате – российские спецотряды отступили. Через несколько часов после этого временное правительство в Киеве объявило о начале АТО.
Это был абсолютно сознательный мой выбор. Мы в то время были настолько зашорены этими системными моментами, которые происходили, реформами в нашей армии, которые ее уничтожали все эти годы. Я это прошел, начиная от солдата, и до того времени не понимать, какие могут быть последствия, мы просто не могли,
– озвучил Сухаревский.
Заместитель командующего ОК "Восток" отметил, что перед каждым офицером всегда стоит задача, а вернее выбор, как ему действовать в определенной ситуации, на что обращать внимание, а на что нет. Признается, что для него тогда в 2014-м собственное достоинство и жизнь его бойцов были гораздо важнее, чем карьера.
Как может завершиться война и целесообразно ли соглашаться на выход из Донбасса?
По мнению Сухаревского, Украина должна рассматривать только один достойный сценарий окончания боевых действий – заставить Россию к завершению войны. Он отметил, что наиболее реалистичным вариантом видит переход к обороне в режиме ООС, как это было в период 2018 – 2022 годов. Он подчеркнул, что достойным будет возвращение под контроль Украины по меньшей мере оккупированных частей Запорожской и Херсонской областей.
- Требование России в рамках переговоров о выводе украинских войск из Донецкой области Сухаревский считает неприемлемым. Он отметил, что верить россиянам, которые якобы готовы будут после такого шага Украины, подписать мирное соглашение – не стоит. По его словам, как бы трудно ни было, но каждый убитый врагом защитник Украины стоит того, чтобы держаться за каждый сантиметр украинской земли.