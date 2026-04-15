Вспоминая те события, Герой Украины, заместитель командующего ОК "Восток", экс-командующий Сил беспилотных систем ВСУ Вадим Сухаревский в эксклюзивном интервью 24 Каналу поделился, что в тот момент четко осознавал, что нарушает приказ своего командования, но шел на этот шаг намеренно.

Смотрите также "Славянск – следующая цель": интервью с комбатом 30-й ОМБр о планах россиян, самую тяжелую зиму и проблему СЗЧ в армии

Перед каждым офицером стоит выбор

13 апреля старший лейтенант Вадим Сухаревский под собственную ответственность нарушил запрет киевского командования открывать огонь. Он сел за руль БТР и вступил в бой с отрядом спецназовцев России (ФСБ), который обстреливал на дороге в Славянск легковое авто Сил безопасности Украины.

В результате – российские спецотряды отступили. Через несколько часов после этого временное правительство в Киеве объявило о начале АТО.

Это был абсолютно сознательный мой выбор. Мы в то время были настолько зашорены этими системными моментами, которые происходили, реформами в нашей армии, которые ее уничтожали все эти годы. Я это прошел, начиная от солдата, и до того времени не понимать, какие могут быть последствия, мы просто не могли,

– озвучил Сухаревский.

Заместитель командующего ОК "Восток" отметил, что перед каждым офицером всегда стоит задача, а вернее выбор, как ему действовать в определенной ситуации, на что обращать внимание, а на что нет. Признается, что для него тогда в 2014-м собственное достоинство и жизнь его бойцов были гораздо важнее, чем карьера.

Как может завершиться война и целесообразно ли соглашаться на выход из Донбасса?