Пригадуючи ті події, Герой України, заступник командувача ОК "Схід", екскомандувач Сил безпілотних систем ЗСУ Вадим Сухаревський в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу поділився, що у ту мить чітко усвідомлював, що порушує наказ свого командування, але йшов на цей крок навмисно.
Перед кожним офіцером постає вибір
13 квітня старший лейтенант Вадим Сухаревський під власну відповідальність порушив заборону київського командування відкривати вогонь. Він сів за кермо БТР і вступив у бій із загоном спецпризначенців Росії (ФСБ), який обстрілював на дорозі до Слов'янська легкове авто Сил безпеки України.
Як наслідок – російські спецзагони відступили. За кілька годин після цього тимчасовий уряд у Києві оголосив про початок АТО.
Це був абсолютно свідомий мій вибір. Ми на той час були настільки зашорені цими системними моментами, які відбувалися, реформами в нашій армії, які її нищили всі ці роки. Я це пройшов, починаючи від солдата, і до того часу не розуміти, які можуть бути наслідки, ми просто не могли,
– озвучив Сухаревський.
Заступник командувача ОК "Схід" наголосив, що перед кожним офіцером завжди стоїть завдання, а вірніше вибір, як йому діяти в певній ситуації, на що зважати, а на що ні. Зізнається, що для нього тоді у 2014-му власна гідність та життя його бійців були набагато важливішими, ніж кар'єра.
Як може завершитись війна та чи доцільно погоджуватись на вихід з Донбасу?
На думку Сухаревського, Україна має розглядати лише один достойний сценарій закінчення бойових дій – змусити Росію до завершення війни. Він наголосив, що найбільш реалістичним варіантом вбачає перехід до оборони в режимі ООС, як це було у період 2018 – 2022 років. Він підкреслив, що гідним буде повернення під контроль України щонайменше окупованих частин Запорізької та Херсонської областей.
- Вимогу Росії в межах переговорах про виведення українських військ з Донеччини Сухаревський вважає неприйнятною. Він зауважив, що вірити росіянам, які нібито готові будуть після такого кроку України, підписати мирну угоду – не варто. З його слів, як би важко не було, але кожен вбитий ворогом захисник України вартий того, аби триматися за кожен сантиметр української землі.