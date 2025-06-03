"В Сухопутные войска назначат иного человека": Умеров сказал, что будет делать новый командующий
- После увольнения генерала Михаила Драпатого назначат нового командующего Сухопутных войск ВСУ. Новый командующий сосредоточится на рекрутинге, мобилизации, подготовке военных и внедрении новых подходов, сказал Рустем Умеров.
- По словам главы Минобороны, Михаил Драпатый сосредоточится на боевых вопросах на должности командующего Объединенных Сил.
После увольнения генерала Михаила Драпатого на должность командующего Сухопутными войсками ВСУ назначат другого человека. Он будет заниматься качественной подготовкой наших бойцов к фронту.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение Рустема Умерова на его фейсбук-странице.
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Чем будет заниматься новый командующий Сухопутными войсками
Рустем Умеров рассказал, что на совещании с Владимиром Зеленский и военным руководством приняли решение, что Михаил Драпатый в должности командующего Объединенных Сил сосредоточится исключительно на боевых вопросах, чтобы полностью заниматься фронтом.
В Сухопутных войсках вскоре будет назначен другой человек, который сосредоточится исключительно на вопросах генерации наших сил – рекрутинга, мобилизации, подготовке военных и внедрении новых подходов в этих процессах, чтобы обеспечить качественную подготовку бойцов,
– написал глава Минобороны.
По словам министра, все эти изменения имеют одну цель – усилить наших ребят на фронте и обеспечить их всем необходимым для эффективной борьбы.
К слову, 3 июня также уволили Вадима Сухаревского с должности командующего Силами беспилотных систем. Вместо этого полковник получил должность заместителя командующего оперативного командования "Восток".
Командующим СБС назначили майора Роберта Бровди с позывным "Мадяр". Он известен как основатель и командир подразделения "Птицы Мадяра".