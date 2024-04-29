В Сухопутных войсках рассказали, что удастся Силам обороны с западной помощью

Соединенные Штаты таки приняли дальнейшую военную помощь для Украины. Такая стабильная поддержка несколько облегчит ситуацию на фронте и приблизит Силы обороны к контрнаступательным действиям, но есть нюанс.

Об этом 24 Каналу рассказал председатель Совета резервистов Сухопутных войск Иван Тимочко, отметив, что Украине важна стабильная помощь от западных стран.

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Помощь от Соединенных Штатов является чрезвычайно важной. Но не стоит забывать и об усилиях от других международных партнеров. Украине сильно помогают и европейские страны. Бесспорно, что есть и помощь от разных государств, о которой не афишируют.

Отдельно взятая помощь от ЕС или США не поможет переломить ход событий. Но эта общая масса, а особенно, если это будет на стабильной основе, будет давать возможности,

– сказал Тимочко.

Как западная помощь повлияет на ситуацию на фронте

Как отметил Тимочко, стабильная западная поддержка будет давать возможности в будущем планировать наступательные операции или на конец 2024 года, или на начало 2025 года. Хотя на самом деле не стоит здесь говорить о конкретных сроках. Все будет решать Ставка Верховного Главнокомандующего.

Об этом будет знать только узкий круг лиц. Уже был негативный опыт, когда в медийном пространстве "разгонялась" информация о контрнаступлении.

Я сомневаюсь, что какие-то серьезные анализы со стороны позволят вычислить, когда будет наступательная украинская операция. Понятно, что эту операцию будут готовить относительно реальных средств поражения украинской армии, ее численности и численности российских войск. По вторичным признакам мы видим, что определенная подготовка идет,

– отметил Тимочко.

В Украине есть некоторые бригады, которые ожидают западное оружие. Также Силы обороны постепенно выбивают вражеские системы противовоздушной обороны. А со временем Украина будет иметь на вооружении и истребители F-16.

Военная помощь: кратко