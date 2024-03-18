Об инциденте рассказали в ТЦК и СП и девушка парня, который пытался совершить самоубийство. Правоохранители заявили, что открыли уголовное дело по статье о доведении до самоубийства.

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Что рассказали в Закарпатском областном ТЦК и СП

Работники Закарпатского областного Территориального центра комплектования и социальной поддержки рассказали, что говорится о Евгении Владимировиче Хабарове 1996 года рождения, который зарегистрирован в Харькове. Инцидент с ним произошел в Хустском районном ТЦК и СП 14 марта 2024 года.

По данным ТЦК и СП:

13 марта 2024 года пограничники задержали Евгения Хабарова при попытке незаконного пересечения госграницы;

его направили в первый отдел Хустского районного ТЦК в Иршаве для уточнения военно-учетных данных.

на военно-врачебной комиссии он заявил, что не доверяет этой ВВК;

после этого его направили в районный ТЦК в Хусте для проведения комиссии.

В Хустском районном ТЦК гражданин Евгений Хабаров вел себя неадекватно. Между 3 часами 10 минут и 3 часами 30 минут 14 марта 2024 года гражданин совершил попытку суицида в уборной роты охраны Хустского районного ТЦК. Дежурный роты заметил, что военнообязанный Хабаров длительное время не выходит из туалета, зашел в туалет и заметил на полу Евгения Хабарова, который находился без сознания, а рядом с ним были следы крови,

– заявили в Закарпатском ТЦК и СП.

Также работники военкомата заверили, что ему оказали неотложную домедицинскую помощь. На место происшествия были вызвали медиков скорой, парня госпитализировали. По данным Закарпатского ОТЦК и СП:

на обоих предплечьях у него были незначительные царапины, что могли свидетельствовать о попытке суицида;

медики зафиксировали, что на момент госпитализации он был в истерическом состоянии;

по словам врачей, это состояние могли вызвать наркотические препараты или вещества.

Впоследствии, в нижнем белье Хабарова обнаружили пластину препарата "гидазепам", который используют при невротических, психопатических астениях. В пластине отсутствовали 5 таблеток из 10. Со всей ответственностью заявляем, что никакой физической силы к гражданину Хабарову сотрудниками РТЦК не применялось,

– заявили в ТЦК и СП.

По их данным, царапины на лице военнообязанного не свидетельствуют о физическом надругательстве над ним. По их словам, "раны он мог причинить себе сам с целью симуляции".

Что известно об истории военнообязанного