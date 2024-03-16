Об этом сообщила пресс-служба Закарпатского территориального центра комплектования. Там рассказали свою версию, что же произошло в этот день.
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Детали инцидента
Как рассказали в Закарпатском ТЦК, пограничники 13 марта задержали мужчину, который хотел незаконно пересечь границу. После этого его доставили в районный военкомат для уточнения военно-учетных данных.
Во время пребывания на территории РТЦК и СП, гражданин зашел в туалет, где через некоторое время его нашел представитель Хустского РТЦК и СП. Мужчина сидел на полу со следами крови и порезами на руках. Военнослужащие ТЦК и СП оказали неотложную домедицинскую помощь и вызвали полицию и карету "скорой помощи",
– сообщили в военкомате.
Там добавили, что его доставили в Хустскую городскую больницу, где врачи зафиксировали попытку суицида – по данному факту ведомство начало служебную проверку.
В пресс-службе Закарпатской полиции сообщили, что открыли уголовное производство по статье о доведении до самоубийства. Также там опровергли информацию, что работники полиции присутствовали во время избиения парня.
Другие скандалы с ТЦК
- На днях в сети появилось очередное видео, на котором работники ТЦК в Мукачево "пакуют" мужчину в авто. В Закарпатском ТЦК отреагировали на событие и отметили, что проведут расследование, при каких обстоятельствах возник конфликт.
- Подобный случай зафиксировали и во Львове – там работники также пытались затолкать гражданина в микроавтобус вопреки его воле. Во Львовском ТЦК подтвердили, что на видео были их работники. По словам военных, мужчина спровоцировал конфликт во время попыток вручения повестки – он нецензурно выражался в отношении работников ТЦК.
- В Тернопольской области умер мужчина, которого доставили в больницу из ТЦК. У него случился приступ эпилепсии. Спецпрокуратура проверит действия служащих военкомата. Также прокуроры уже открыли уголовное производство по факту вероятного превышения власти или служебных полномочий