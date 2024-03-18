Про інцидент розповіли у ТЦК та СП та дівчина хлопця, який намагався здійснити самогубство. Правоохоронці заявили, що відкрили кримінальну справу за статтею про доведення до самогубства.
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Що розповіли у Закарпатському обласному ТЦК та СП
Працівники Закарпатського обласного Територіального центру комплектування та соціальної підтримки розповіли, що мовиться про Євгенія Володимировича Хабарова 1996 року народження, який зареєстрований у Харкові. Інцидент з ним трапився у Хустському районному ТЦК та СП 14 березня 2024 року.
За даними ТЦК та СП:
- 13 березня 2024 року прикордонники затримали Євгенія Хабарова при спробі незаконного перетину держкордону;
- його скерували у перший відділ Хустського районного ТЦК в Іршаві для уточнення військово-облікових даних.
- на військово-лікарській комісії він заявив, що не довіряє цій ВЛК;
- після цього його скерували до районного ТЦК у Хусті для проведення комісії.
У Хустському районному ТЦК громадянин Євгеній Хабаров поводив себе неадекватно. Між 3 годиною 10 хвилин та 3 годиною 30 хвилин 14 березня 2024 року громадянин вчинив спробу суїциду у вбиральні роти охорони Хустського районного ТЦК. Черговий роти помітив, що військовозобов'язаний Хабаров тривалий час не виходить з вбиральні, зайшов до туалету та помітив на підлозі Євгенія Хабарова, який перебував без свідомості, а поруч нього були сліди крові,
– заявили в Закарпатському ТЦК та СП.
Також працівники військкомату запевнили, що йому надали невідкладну домедичну допомогу. На місце події було викликали медиків швидкої, хлопця госпіталізували. За даними Закарпатського ОТЦК та СП:
- на обох передпліччях у нього були незначні подряпини, що могли свідчити про спробу суїциду;
- медики зафіксували, що на момент госпіталізації він був в істеричному стані;
- за словами лікарів, цей стан могли викликати наркотичні препарати або речовини.
Згодом, у спідній білизні Хабарова виявили пластину препарату "гідазепам", який використовують при невротичних, психопатичних астеніях. У пластині були відсутні 5 таблеток з 10. Зі всією відповідальністю заявляємо, що жодної фізичної сили до громадянина Хабарова співробітниками РТЦК не вживалося,
– заявили в ТЦК та СП.
За їхніми даними, подряпини на обличчі військовозобов'язаного не свідчать про фізичну наругу над ним. За їхніми словами, "рани він міг заподіяти собі сам з метою симуляції".
Що відомо про історію військовозобов'язаного
- Дівчина військовозобов'язаного заявила, що працівники Держприкордонслужби викрали його з готелю. Звідти, за її словами, повезли до пункту пропуску "Вилок", що на кордоні з Угорщиною і почали звинувачувати в намаганні перетнути кордон.
- Вона також сказала, що працівники поліції бачили, як співробітники військкомату били його, проте не втрутились. За словами дівчини, військовозобов'язаного довели до спроби самогубства.
- У Хустському районному Територіальному центру комплектування та соціальної підтримки заявили, що проводять службову перевірку через повідомлення про ймовірну спробу самогубства.
- У поліції повідомили, що відкрили кримінальне провадження за фактом доведення до самогубства. Правоохоронці заперечили, що вони були присутніми під час того, як чоловіка били працівники ТЦК.