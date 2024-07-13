Падение Sukhoi Superjet 100 в Подмосковье: тела трех членов экипажа нашли

Накануне, 12 июля, в Подмосковье разбился пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100. Тела всех трех членов экипажа нашли.

Тела уже передали на генетическую экспертизу. Об этом со ссылкой на росСМИ передает 24 Канал.

Обратите внимание Упал после "удачного" ремонта: все об авиакатастрофе пассажирского Superjet 100 в Подмосковье

Нашли тела членов экипажа Sukhoi Superjet

Тела трех членов экипажа Sukhoi Superjet нашли. Их доставили на генетическую экспертизу.

Накануне стало известно, что черные ящики пассажирского самолета, который разбился в Подмосковье, доставлены в международный авиационный комитет. По словам пропагандистов, несмотря на сильные повреждения, вся полетная информация с них скопирована и пригодна для расшифровки.

Известно, что Sukhoi Superjet совершал в аэропорт Внуково тестовый полет после ремонта на заводе под Луховицами. Перед катастрофой пилоты якобы отвели неисправный самолет от дачных домов. По официальным данным, на борту якобы были только 3 члена экипажа. Все погибли. Также росСМИ сообщали, что самолет упал из-за остановки двигателя.

В России разбился самолет Sukhoi Superjet / Фото росСМИ