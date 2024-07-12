"Аналоговнет" разбился в Подмосковье: что известно о самолете Sukhoi Superjet 100

12 июля в Подмосковье разбился самолет Sukhoi Superjet 100, который принадлежал компании "Газпром". Россия производила самолеты с привлечением большого количества импортных деталей, но после введения санкций начала "импортозамещение". Именно один из таких замещенных "аналоговнет" и разбился после возвращения из ремонта.

Российские СМИ утверждают, что якобы на борту, кроме трех членов экипажа, никого не было. По тем же данным, все они погибли. Что известно о самолете, который упал в Подмосковье – читайте в материале 24 канала.

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Характеристики самолета

В России особенно любят гордиться этим самолетом как первой авиационной разработкой после распада СССР. Свой первый полет самолет Sukhoi Superjet 100 совершил в 2008 году, а через 3 года они уже оказались в российских авиакомпаниях.

Sukhoi Superjet 100 имеет следующие заявленные россиянами характеристики:

длина – 29,8 метра;

размах крыла – 27,8 метра;

высота – 10,3 метра;

максимальный взлетный вес – 42 500 килограммов (45 900 в более новой версии);

максимальный посадочный вес – 39 400 килограммов;

максимальная коммерческая нагрузка – 12 250 килограммов;

дальность полета – 3 050 километров (4 420 в более новой модификации);

максимальная скорость – 950 километров в час;

длина разбега – 1 530 метров (1 800 метров в более новой версии);

двигатели – 2 французско-российские PowerJet SaM146 мощностью 7 080 лошадиных сил каждый;

количество пассажирских мест – 95 – 98.



Sukhoi Superjet 100 / Фото росСМИ

Санкции в действии

Хотя в России называют самолет Sukhoi Superjet 100 "отечественной разработкой", абсолютное большинство деталей в нем составляли именно иностранные компоненты, ведь компания-производитель "Сухой" работала с такими компаниями как Alenia Aeronautica, Snecma и Boeing. Поэтому в 2022 году серийное производство этих самолетов могло бы остановиться. Однако россияне решили начать процесс "импортозамещения" – заменить иностранные компоненты на российские. Хотя над частичным замещением в России начали работать еще в 2018 году.

Sukhoi Superjet 100 / Фото росСМИ

Первый "аналоговнет" образец "импортозамещенного" самолета подняли в воздух в августе 2023 года. После этого его отправили, как говорят пропагандисты, на плановый ремонт, где он находился до июля этого года. И, как утверждают пропагандисты, именно этот образец потерпел крушение.

Интересно, что в рамках того же "импортозамещения" россияне якобы смогли заменить все компоненты, кроме французско-российских двигателей. Но могут ли россияне обслуживать их без Франции – очевидно, не слишком хорошо.

Аварии с участием Sukhoi Superjet 100

За время существования самолетов Sukhoi Superjet 100 известно уже о 2-х случаях авиакатастроф. Первая была в 2012 году – тогда самолет Sukhoi Superjet 100 совершал демонстрационный полет и потерпел крушение, из-за чего погибли около 50 человек. Еще один борт разбился 12 июля 2024 года.

Однако есть немало других инцидентов, которые чаще всего связаны с аварийными или жесткими посадками, поскольку самой большой проблемой Sukhoi Superjet 100 является шасси. Известно о по меньшей мере 4-х таких случаях, когда были проблемы с шасси или происходила посадка без него.



Sukhoi Superjet 100 / Фото росСМИ

Также были случаи неисправности двигателей. Чаще всего их обнаруживали непосредственно в воздухе, но в 2011 году самолет Sukhoi Superjet 100 не смог вылететь из аэропорта в Минске.

Интересно, что для россиян любая авария с участием этого самолета является едва ли не ударом по достоинству, что видно по тому, как разнились сообщения об аварии в Подмосковье. Сперва российские паблики сообщили о падении Sukhoi Superjet 100, потом заявили, что это совсем другой тип самолета. Также были версии о том, что никакой аварии не было. И в конце концов таки признали аварию именно этого борта.