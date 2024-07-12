Под Москвой упал пассажирский самолет: показываем на карте, где это произошло

В Подмосковье упал пассажирский самолет. Сообщают о по меньшей мере трех погибших.

Днем 12 июля российские паблики начали писать об авиакатастрофе в Подмосковье. Предварительно, там упал самолет Sukhoi Superjet-100New-95, принадлежавший "Газпром-Авиа". Впоследствии информацию подтвердили и МЧС России.

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Где рухнул самолет

Отмечается, что авария произошла под Коломной. Это город областного подчинения на юго-востоке Московской области России, административный центр Коломенского района, речной порт. От Москвы до Коломны примерно два часа езды на машине.

Где расположена Коломна: смотрите на карте

Что еще пишут росСМИ об аварии в Московской области: