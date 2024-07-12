Под Москвой упал пассажирский самолет: показываем на карте, где это произошло
12 июля 2024, 16:24Читати новину українською
В Подмосковье упал пассажирский самолет. Сообщают о по меньшей мере трех погибших.
Днем 12 июля российские паблики начали писать об авиакатастрофе в Подмосковье. Предварительно, там упал самолет Sukhoi Superjet-100New-95, принадлежавший "Газпром-Авиа". Впоследствии информацию подтвердили и МЧС России.
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Где рухнул самолет
Отмечается, что авария произошла под Коломной. Это город областного подчинения на юго-востоке Московской области России, административный центр Коломенского района, речной порт. От Москвы до Коломны примерно два часа езды на машине.
Где расположена Коломна: смотрите на карте
Что еще пишут росСМИ об аварии в Московской области:
- В сети сообщают, что на борту находились трое членов экипажа – два пилота и штурман. Все они погибли.
- Перед падением самолет находился в воздухе более часа. Он подавал сигнал бедствия.
- Также пишут, что самолет упал во время тестового полета после планового ремонта.
- По факту падения борта в Подмосковье возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.
- Sukhoi Superjet-100New-95 первый полет совершил в декабре 2014 года. С декабря 2015 года он находился в эксплуатации авиакомпании "Газпром-Авиа".
- Упавший суперджет вылетал из Луховиц, где расположен авиационный завод имени Воронина, во Внуково. Падение произошло в районе села Апраксино в 20 километрах от точки взлета. Апраксино – село в Коломенском районе Московской области.