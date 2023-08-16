В Гааге понадобится: россияне показали, как напали на турецкое судно в Черном море

Терроризм со стороны России не утихает. Причем в Кремле не стесняются его и даже кичатся им. Так, выложили видео с нападением на турецкое судно "Сукру Окан" в Черном море.

Его на своей странице в телеграме опубликовало российское министерство обороны, передает 24 Канал. Оккупанты не стесняются своих поступков и стремятся, чтобы как можно больше людей могли убедиться, что они – настоящие террористы.

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Угрожали оружием и проверяли документацию

Российские захватчики силой осмотрели судно "Сукра Окан" из Турции. На видео, которое выложили оккупанты, можно увидеть, как военные с вертолета высадились на палубу.

После этого они прорвались в рубку. Там начали угрожать оружием и заставляли персонал становиться на колени. Позже требовали, чтобы им предоставили документацию.

Минобороны гордятся своим "профессионализмом". В ведомстве пытаются убедить, что так называемые "обзорные мероприятия" осуществляли "профессионально, согласно требованиям международных документов".

Также в ведомстве отмечают, что "Сукра Окан" продолжил свое движение в Измаил после принудительного досмотра.

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