В Гааге понадобится: россияне показали, как напали на турецкое судно в Черном море
Терроризм со стороны России не утихает. Причем в Кремле не стесняются его и даже кичатся им. Так, выложили видео с нападением на турецкое судно "Сукру Окан" в Черном море.
Его на своей странице в телеграме опубликовало российское министерство обороны, передает 24 Канал. Оккупанты не стесняются своих поступков и стремятся, чтобы как можно больше людей могли убедиться, что они – настоящие террористы.
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Угрожали оружием и проверяли документацию
Российские захватчики силой осмотрели судно "Сукра Окан" из Турции. На видео, которое выложили оккупанты, можно увидеть, как военные с вертолета высадились на палубу.
После этого они прорвались в рубку. Там начали угрожать оружием и заставляли персонал становиться на колени. Позже требовали, чтобы им предоставили документацию.
Минобороны гордятся своим "профессионализмом". В ведомстве пытаются убедить, что так называемые "обзорные мероприятия" осуществляли "профессионально, согласно требованиям международных документов".
Также в ведомстве отмечают, что "Сукра Окан" продолжил свое движение в Измаил после принудительного досмотра.
Как россияне напали на судно "Сукра Окан": смотрите видео
Россияне устроили принудительный осмотр судна: что известно
- Утром 13 августа российское министерство обороны заявило, что остановило грузовое судно "Сукра Окан". Оно курсировало в украинский порт Измаил под флагом Палау. А сделали это оккупанты для якобы обыска.
- Мол, капитан сначала проигнорировал требование оккупантов остановиться для осмотра. После этого боевой корабль россиян из автоматического стрелкового оружия открыл "предупредительный огонь".
- Заметим, что в МИДе провокацию России осудили. Более того, назвали произошедшее "очередным примером целенаправленной политики России по созданию угроз свободе навигации и безопасности торгового мореходства в Черном море".
- Мы же заметим, что 17 июля Россия вышла из зерновой сделки. После этого несколько дней подряд она атаковала Одесскую область дронами и ракетами. Тогда под прицелом находилась портовая инфраструктура.
- Последними же днями враги тоже начали бить по аэродромам. Таким образом, россияне стремятся уничтожить инфраструктуру, которую смогут использовать пилоты F-16, когда этот истребитель нам передадут.