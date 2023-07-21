На территории Сум объявили учения по поводу угрозы химического заражения: что происходит
Источник:Сумская областная военная администрация
21 июля в Сумской области была объявлена угроза химического заражения. Поэтому будет запущен ответный звуковой сигнал.
Так, в Сумской области будет отрабатываться организация эвакуации населения. Таким образом, запланировано провести штабные учения по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.
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На территории Сум объявили угрозу химического заражения
Так, в Сумской области 21 июля объявлена угроза химического заражения. Позже в горсовете рассказали, что при учениях по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации будет запущен соответствующий звуковой сигнал, а также будет отрабатываться организация эвакуации населения.
Городской голова отметил, что это будет касаться только участников тренировочных мероприятий и не будет нуждаться в реагировании жителей Сум.
Массированные взрывы в Украине 21 июля: что известно
- Днем 21 июля было зафиксировано пуски сверхзвуковых противокорабельных ракет "Оникс" в направлении Одесской области.
- Позже сообщили о взрывах в Одесской области.
- Также стало известно, что противник атакует Черниговщину ракетами, сообщают в ОВА.
- В Воздушных силах предупредили о повторных пусках сверхзвуковых противокорабельных ракет "Оникс" в направлении Одесской области.
- В результате ракетного удара по Черниговщине в одном из населенных пунктов района повреждено здание местного дома культуры. По предварительным данным, жертвы отсутствуют. Другая информация уточняется.
- Кроме того, взрывы также слышали на Сумщине. Информация проверяется.