В Сумах объявили воздушную тревогу – в укрытие
10 марта 2022 , 10:04Читати новину українською
Источник:Суспільне
Воздушную тревогу объявили в Сумах. Местные жители должны немедленно уйти в укрытие.
Сирены в Сумах загудели в 09:58. Люди должны спрятаться в укрытиях и находиться там до следующего сигнала.
Обратите внимание В Украине 10 марта открыли новые гуманитарные коридоры: маршруты
Сумы
Тревога! Угроза авиаударов! В укрытие!!!
– говорится в сообщении.
Как только вы услышали тревогу, следует немедленно идти в укрытие и одновременно выключить газ и свет. С собой надо взять тревожный рюкзак с едой, одеждой и медикаментами.
Если поблизости есть люди с инвалидностью или пожилого возраста – помогите им по возможности.
Оперативная информация спасает жизни. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!
Обратите внимание – Как оказывать первую домедицинскую помощь: легкая пошаговая инструкция