В Сумах произошла стычка между "Правым сектором" и журналистами пророссийского канала "НАШ"
Источник:Полиция Сумской области
Вечером 30 октября представители "Правого сектора" устроили митинг под Главным управлением полиции Сумской области. Во время акции у них возникла стычка с журналистами пророссийского канала "НАШ".
Митингующие обвиняли правоохранителей в бездействии, из-за которого, по их словам, убили Александра Иванина. В ход пошли шины и файеры. На место происшествия прибыли журналисты пророссийского канала "НАШ".
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Стычка между активистами и журналистами
Члены "Правого сектора" не позволили журналистам пророссийского канала "НАШ" снимать то, что происходило под отделом полиции. Поэтому возникла потасовка. О ней на своей странице в фейсбуке сообщил активист Андрей Тарасенко. В то же время журналист Максим Герасименко заявил, что аппаратуру съемочной группы якобы разгромили.
На место конфликта прибыла следственно-оперативная группа. Следствие продолжается.
"НАШ" хочет подавать в суд
Пророссийский телеканал "НАШ" уже отреагировал на событие, которое называют препятствованием журналистской деятельности. В то же время ведущий Артем Никифоров оставил комментарий под публикацией Андрея Тарасенко с просьбой предоставить данные для судебного иска.
Комментарий ведущего пророссийского канала "НАШ" под постом активиста / Скриншот
Другие скандалы с телеканалом "НАШ"
- 22 сентября Окружной административный суд Киева открыл уголовное производство относительно аннулирования лицензии пророссийского телеканала Евгения Мураева "НАШ". Накануне с соответствующим иском обратился Нацсовет, который неоднократно сообщал руководству канала о замечаниях в работе. В частности причиной стали высказывания бывшего главы КПУ Петра Симоненко о Православной Церкви Украины в эфире канала.
- 30 сентября 2021 года Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания уже снова обратился в суд с просьбой аннулировать лицензию телеканала "НАШ". Причиной этого стало игнорирование предварительных замечаний относительно нарушений.