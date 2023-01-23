СБУ поймала агента ФСБ, пытавшегося устроиться в Сумскую ОВА

В Сумах задержали в очередной раз агента ФСБ. Он хотел устроиться на работу в областную военную администрацию.

Однако планам злоумышленника помешала Служба безопасности Украины. В настоящее время предатель находится под стражей.

Важно СБУ "расколола" российского агента, которого ФСБ забросила для диверсий в западных областях

Агент ФСБ пытался устроиться в Сумскую ОВА

Как стало известно, российский агент пытался устроиться в Управление оборонной работы областной военной администрации. После этого он хотел собирать секретную информацию о системе защиты региона в условиях войны.

Позже полученную информацию злоумышленник хотел передавать российскому врагу. Однако СБУ разоблачила и задержала агента возле административного здания местной ОВА.



Предателя задержали возле Сумской ОВА / фото СБУ



Мужчина оказался агентом ФСБ / фото СБУ

Предателем оказался житель областного центра, которого ФСБ завербовала перед началом полномасштабного вторжения. Мужчина согласился на сотрудничество с врагом из-за своих прокремлевских убеждений и денежного вознаграждения.

После 24 февраля 2022 года по указанию российской спецслужбы он разведывал места дислокации и перемещения Сил обороны на территории региона. Для этого объезжал территорию и скрыто наблюдал за подразделениями украинских войск. Кроме того, он собирал персональные данные местных правоохранителей и их семей,

– рассказали в ведомстве.

Кстати, оккупанты рассчитывались за "услуги" агента криптовалютой. В итоге СБУ сообщила о подозрении мужчине по статье о государственной измене, совершенной в условиях военного положения.

"Суд избрал злоумышленнику меру пресечения в виде содержания под стражей. В настоящее время продолжается расследование", – добавили правоохранители.



В настоящее время российский агент находится под стражей / фото СБУ

Как СБУ задержала агента ФСБ: смотрите видео

В Украине часто разоблачают предателей