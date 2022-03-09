В Сумах 9 марта также будет действовать режим гуманитарного коридора

В Сумах с 9: 00 до 21: 00 9 марта будет действовать режим гуманитарного коридора. Люди смогут выехать в Полтаву.

Новость сообщил Дмитрий Живицкий – председатель Сумской ОВА. О месте выезда организованной первой колонны в сопровождении Красного Креста местным жителям сообщат дополнительно.

Заметьте Оба этапа эвакуации из Сум – успешны: около 5 тысяч человек в безопасности

Также люди могут выехать из Сум на собственном транспорте.

Дополнительно примерно на 14: 00 мы возвращаем 22 автобуса из Полтавы на Сумы которые вчера поехали в первой колонне. Их подадим под загрузку для беременных женщин, женщин с детьми, людей старшего возраста и с инвалидностью,

– заявил Живицкий.

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