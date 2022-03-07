В Сумах сейчас находятся около 1 700 иностранных студентов, – Шкарлет
Источник:Рада
Российские орки блокируют возможность эвакуации мирного населения из городов, где идут активные боевые действия, в том числе из Сум. Сейчас там находятся около 1 700 иностранных студентов.
Такую цифру озвучил министр образования и науки Сергей Шкарлетт. Он добавил, что ведомство контактирует с ректоратами вузов в Сумах. Студенты находятся в укрытиях.
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Сергей Шкарлет заявил, что о тех студентах, которые сейчас находятся в Сумах, заботится руководство университетов. Их снабжают водой и горячей пищей.
Министр отметил, что эвакуировать людей, в том числе иностранных студентов, из Сум пока невозможно.
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