Разбитая многоэтажка, раненые и проблемы со светом: главное об ударе по Сумах 1 ноября

Российская армия вечером 1 ноября атаковала "Шахедами" Сумы. Один из дронов попал в многоэтажный дом.

На месте вражеской атаки были раненые, с верхних этажей дома эвакуировали жителей. Главное о российском ударе по Сумах 1 ноября – читайте в материале 24 Канала.

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Что известно о взрывах в Сумах и попадании в дом

Вечером 1 ноября в 19:36 корреспонденты Общественного сообщили о взрывах в Сумах. Уже в 19:44 в городе прогремели повторные взрывы. До этого в Воздушных силах предупреждали о движении "Шахедов" в направлении города.

Исполняющий обязанности Сумского городского головы Артем Кобзарь сообщил, что в результате удара "Шахедом" были повреждены окна в одной из многоэтажек. Впоследствии стало известно о попадании в само здание. По словам чиновника, в многоэтажке практически все этажи были разрушены.

Последствия попадания "Шахеда" по многоэтажке в Сумах / Фото Общественного

Также, по данным ГСЧС, вблизи дома загорелся легковой автомобиль – спасатели оперативно ликвидировали пожар.

В МВД рассказали, что повреждения получил 9-этажный дом. Там поврежден фасад, выбиты окна, а также разбиты машины.

Сколько было пострадавших в Сумах

В Сумском городском совете в 21:13 сообщали, что в городе после вражеской атаки – 5 пострадавших. Всех их госпитализировали.

Один человек находится в тяжелом состоянии, у остальных повреждения средней тяжести. Среди них также есть и беременная.

Как происходила эвакуация и как выглядели поврежденные квартиры

Журналисты "Кордон.Медиа" показали, что один из домов поврежден в Ковпаковском районе Сум. Медийщики также показали последствия российской атаки и рассказали, что видели людей с многочисленными порезами от битого стекла.

Как выглядел поврежденный после атаки дом в Сумах / Фото "Кордон.Медиа"

Также журналисты показали, как с верхнего этажа многоэтажки эвакуируют пожилую женщину. Ее вынесли спасатели и волонтеры Красного Креста.

В ГСЧС рассказали, что в этой квартире находилась маломобильная пожилая женщина, которую спасатели вместе с другими экстренными службами транспортировали в безопасное место.

Спасатели перевезли женщину в безопасное место / Фото ГСЧС

Жители поврежденного дома также показали, в каком состоянии их квартиры после вражеского обстрела. Одна из пострадавших отметила, что выбило двери в доме, окна, а также прорвало трубы с отоплением, из-за чего горячая вода полилась на пол.

Как выглядели квартиры в доме в Сумах, куда попал "Шахед" / Видео Общественного

В самих квартирах куча строительного мусора. По данным очевидцев взрыв в попадание в дом было настолько неожиданным и быстрым, что многие до сих пор не могут прийти в себя, как это все произошло.

В Сумах были частично проблемы с газом, в области – со светом

В Сумском филиале "Газсети" отметили, что 173 потребителя остаются без газа в Сумах.

"Это два многоквартирных дома, повреждены в результате попадания БПЛА", – написали в компании.

Когда именно восстановят газоснабжение в этих домах, в Сумском филиале "Газсети" пока не говорили.

Впоследствии в Сумской ОВА в 22:48 сообщили, что в области произошло аварийное отключение света. Аварийно-спасательные службы работают над восстановлением электроснабжения.

В то же время в КП "Горводоканал" отметили, что, в связи с временным аварийным отключением электроэнергии в Сумах 1 ноября, с 22:00 обесточены все объекты водоканала. В городе осуществляется переход на аварийно-резервное питание, а в первую очередь будут запускать систему водоотведения.

Прокуратура расследует военные преступления России в Сумах после атаки

В Офисе генпрокурора рассказали, что, по данным следствия, 1 ноября 2024 года около 19:40 оккупанты атаковали беспилотником жилой квартал в городе Сумы. Средство поражения повредило 9-этажный дом.

Прокуроры во взаимодействии с другими правоохранителями документируют последствия обстрела,

– отметили правоохранители.

Прокуроры начали расследование относительно попадания вражеского беспилотника по дому в Сумах / Фото Офиса генпрокурора

Также начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны.

Полиция также документирует военные преступления врага / Фото Нацполиции

Что делать людям, у которых пострадало жилье в Сумах

Пострадавших, которые не имеют где ночевать, готовы принять в ГПТУЗ "Сумской центр профессионально-технического образования по дизайну и сфере услуг". Звоните коменданту общежития по телефону (050) 5771394.

2 ноября с девяти утра будет работать штаб по ликвидации последствий попадания "Шахеда" в многоэтажку.

Владельцам поврежденных квартир следует прийти в школу №22 с паспортом, идентификационным номером и документами, удостоверяющих право собственности на дом, также взять технический паспорт. Они должны обратиться на линию "102" для фиксации повреждений.

С девяти утра возле поврежденного дома будут выдавать стройматериалы, а с десяти в помещении школы №22 состоится встреча с жителями.