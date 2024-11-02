На місці ворожої атаки були поранені, з горішніх поверхів будинку евакуювали жителів. Головне про російський удар по Сумах 1 листопада – читайте у матеріалі 24 Каналу.

До теми У Сумах пролунали повторні вибухи

Що відомо про вибухи у Сумах та влучання в будинок

Увечері 1 листопада об 19:36 кореспонденти Суспільного повідомили про вибухи у Сумах. Вже об 19:44 в місті пролунали повторні вибухи. До цього в Повітряних силах попереджали про рух "Шахедів" в напрямку міста.

Виконувач обов'язків Сумського міського голови Артем Кобзар повідомив, що внаслідок удару "Шахедом" було пошкоджено вікна в одній з багатоповерхівок. Згодом стало відомо про влучання у саму будівлю. За словами посадовця, у багатоповерхівці практично всі поверхи були зруйновані.

Наслідки влучання "Шахеда" по багатоповерхівці у Сумах / Фото Суспільного

Також, за даними ДСНС, поблизу будинку загорівся легковий автомобіль – рятувальники оперативно ліквідували пожежу.

У МВС розповіли, що пошкоджень зазнав 9-поверховий будинок. Там пошкоджено фасад, вибиті вікна, а також потрощено автівки.

Скільки було постраждалих у Сумах

У Сумській міській раді о 21:13 повідомляли, що у місті після ворожої атаки – 5 постраждалих. Усіх їх ушпиталили.

Одна людина перебуває у важкому стані, у решти ушкодження середньої тяжкості. Серед них також є і вагітна.

Як відбувалася евакуація і який вигляд мали пошкоджені квартири

Журналісти "Кордон.Медіа" показали, що один з будинків пошкоджено у Ковпаківському районі Сум. Медійники також показали наслідки російської атаки та розповіли, що бачили людей з численними порізами від битого скла.

Який вигляд мав пошкоджений після атаки будинок у Сумах / Фото "Кордон.Медіа"

Також журналісти показали, як з горішнього поверху багатоповерхівки евакуюють літню жінку. Її винесли рятувальники та волонтери Червоного Хреста.

У ДСНС розповіли, що в цій квартирі перебувала маломобільна літня жінка, яку рятувальники разом з іншими екстреними службами транспортували до безпечного місця.

Рятувальники перевезли жінку у безпечне місце / Фото ДСНС

Жителі пошкодженого будинку також показали, у якому стані їхні квартири після ворожого обстрілу. Одна з постраждалих зазначила, що вибило двері у помешканні, вікна, а також прорвало труби з опаленням, через що гаряча вода полилася на підлогу.

Який вигляд мали квартири у будинку в Сумах, куди влучив "Шахед" / Відео Суспільного

У самих квартирах купа будівельного сміття. За даними очевидців вибух у влучання у будинок було настільки несподіваним та швидким, що багато хто й досі не може отямитися, як це все відбулося.

У Сумах були частково проблеми з газом, в області – зі світлом

У Сумській філії "Газмережі" зазначили, що 173 споживачі залишаються без газу в Сумах.

"Це два багатоквартирні будинки, пошкоджені внаслідок влучання БпЛА", – написали у компанії.

Коли саме відновлять газопостачання у цих будинках, у Сумській філії "Газмережі" поки що не казали.

Згодом у Сумській ОВА о 22:48 повідомили, що в області відбулося аварійне відключення світла. Аварійно-рятувальні служби працюють над відновленням електропостачання.

Водночас у КП "Міськводоканал" наголосили, що, у зв'язку з тимчасовим аварійним вимкненням електроенергії в Сумах 1 листопада, з 22:00 знеструмлені усі об'єкти водоканалу. У місті здійснюється перехід на аварійно-резервне живлення, а першочергово запускатимуть систему водовідведення.

Прокуратура розслідує воєнні злочини Росії у Сумах після атаки

В Офісі генпрокурора розповіли, що, за даними слідства, 1 листопада 2024 року близько 19:40 окупанти атакували безпілотником житловий квартал у місті Суми. Засіб ураження пошкодив 9-поверховий будинок.

Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями документують наслідки обстрілу,

– наголосили правоохоронці.

Прокурори розпочали розслідування щодо влучання ворожого безпілотника по будинку в Сумах / Фото Офісу генпрокурора

Також розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів і звичаїв війни.

Поліція також документує воєнні злочини ворога / Фото Нацполіції

Що робити людям, у яких постраждало житло у Сумах

Постраждалих, які не мають де ночувати, готові прийняти у ДПТНЗ "Сумський центр професійно-технічної освіти з дизайну та сфери послуг". Дзвоніть комендантові гуртожитку за номером (050)5771394.

2 листопада з дев'ятої ранку працюватиме штаб з ліквідації наслідків влучання "Шахеду" в багатоповерхівку.

Власникам пошкоджених квартир слід прийти у школу №22 з паспортом, ідентифікаційним номером і документами, що засвідчують право власності на будинок, також узяти технічний паспорт. Вони мають звернутися на лінію "102" для фіксації пошкоджень.

З дев'ятої ранку біля пошкодженого будинку видаватимуть будматеріали, а з десятої у приміщенні школи №22 відбудеться зустріч з мешканцями.