На Сумщине аварийные отключения после российских ударов, враг продолжает атаковать

Для Сумской области, как и для других, вечер 1 ноября тяжелый. Россияне ударили "Шахедом" по многоэтажке.

Кроме Сум, оккупанты атаковали Харьков и Одессу. В Харькове пострадали полицейские, в целом там уже 40 раненых. 24 Канал информирует об аварийных отключениях на Сумщине со ссылкой на Сумскую ОВА.

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Что известно об отключении света в Сумской области

На Сумщине произошло аварийное отключение электроэнергии. Аварийно-спасательные службы работают над восстановлением электроснабжения. Сохраняйте спокойствие, ситуация контролируемая, делается все необходимое, чтобы максимально быстро устранить причины обесточивания,

– написали в Сумской ОВА.

До этого ряд СМИ сообщил об аварийных отключениях.

Важно сказать, что враг продолжает атаки – и Воздушные силы, и мониторинговые каналы уже несколько раз после удара по дому писали, что на город летят КАБы и новые "Шахеды".

Известно о семи раненых из-за атаки по многоэтажке. Журналисты сняли, как спасатели выносят пожилую женщину из дома. Также говорилось, что в здании нет газа.