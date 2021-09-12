На Сумщине легковушка врезалась в грузовик: пострадали 3 детей, один – в реанимации
Источник:Нацполиция
В Сумской области в субботу, 11 сентября, произошла авария – легковушка столкнулась с грузовиком. В результате ДТП пострадали трое несовершеннолетних детей. Один ребенок – в реанимации.
Сообщение о том, что на автодороге "Батурин – Конотоп – Сумы" в поселке Николаевка произошло ДТП, полиция получила вечером 11 сентября. На место происшествия сразу выехала следственно-оперативная группа.
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Пострадавший в ДТП ребенок – в реанимации
По информации полиции, предварительно установлено, что автомобиль ВАЗ-2109, под управлением 32-летнего мужчины, выехал на встречную полосу без включенного света фар. В результате этого он столкнулся с грузовым автомобилем МАН. Оба авто получили значительные механические повреждения.
Телесные повреждения различной тяжести получили водитель и пассажиры автомобиля ВАЗ. Троих несовершеннолетних детей 12-ти, 10-ти и 4-х лет доставили в Сумскую областную клиническую больницу,
– говорится в пресс-службе полиции.
По информации УНИАН, в приемном отделении СОКБ, в воскресенье, 12 сентября, по состоянию на 15:00 в больнице остался один ребенок, который находится в реанимации.
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В полиции открыли уголовное производство по признакам статьи 286 "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами" Уголовного кодекса Украины.
ВАЗ выехал на встречную полосу без включенных фар / Фото пресс-службы Нацполиции
Максимальным наказанием за нарушение правил движения, в результате которого человек погиб или получил тяжкие телесные повреждения, является срок до 8 лет лишения свободы.