Гибель энергетиков на Сумщине: родные говорят, что их беззащитных отправили под вражеский обстрел

В Сумской области во время выполнения работ энергетики попали под вражеский обстрел. Трагедия унесла жизни трех работников "Сумыоблэнерго". В то же время родные погибших говорят, что их отправили в зону боевых действий выполнять работу без надлежащего инструктажа и снаряжения.

Роман Лисовенко, Александр Шпак и Геннадий Похилько, работники АО "Сумыоблэнерго", погибли 19 мая 2023 года. Они выехали на очередное задание в приграничную Юнаковскую общину, где их бригада попала под обстрел.

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Беззащитные в зоне боевых действий

Людмила Лисовенко, жена погибшего Романа, рассказывает о преданности мужа своей работе и о том, что он с коллегами выехал на вызов в свой выходной день. Она отмечает, что работники были абсолютно беззащитны и не получили надлежащих инструкций относительно действий во время обстрела.

В свой выходной день они дежурили, и когда раздался этот телефонный звонок, мой муж ответил, потому что он был дежурный. Он сказал: "Ну, все, началось". Для него – это Юнаковка, особая Юнаковка... Он понимал, куда он едет, и он постоянно подчеркивал, что они абсолютно беззащитны,

– говорит Людмила Лисовенко.

По словам жены, на предприятии не было надлежащей коммуникации с Сумской ОВА, и работники не были оснащены необходимыми средствами индивидуальной защиты. Она указывает на отсутствие инструкций и положений по использованию бронежилетов.

В то же время Виталий Горбуль, директор по охране труда АО "Сумыоблэнерго", утверждает, что инструктаж перед выездом был проведен, и бригада была оснащена бронежилетами и аптечкой. Он также отмечает, что бригада получила разрешение на проезд от военных.

Перед выездом каждый член бригады получил целевой инструктаж от мастера по мерам безопасности при осмотре этой линии, а также использование индивидуальных средств защиты.

Полиция Сумской области открыла уголовное производство по факту нарушения правил безопасности. Марина Полосина, представительница полиции региона, сообщает о проведении следственных действий и экспертизы, которая поможет установить причинно-следственную связь.

"Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет", – констатируют в полиции.

СБУ также проводит досудебное расследование против российских военных по факту обстрела авто, в котором были погибшие энергетики. Квалифицируют преступление как нарушение законов и обычаев войны. Собственно, Государственная служба труда в своем заключении указывает на необъявленную войну как основную причину несчастного случая. Однако родные погибших не согласны с таким выводом.

Роман Лисовенко, Александр Шпак и Геннадий Похилько были посмертно награждены орденами "За мужество" третьей степени. Их семьи и близкие считают их героями, которые выполняли свою работу, несмотря на риски.

Ирина Похилько и другие жены погибших призывают к расследованию обстоятельств трагедии, чтобы подобные случаи не повторялись в будущем.

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