На Сумщине Россия впервые применила бомбу дистанционного минирования: насколько велика угроза
Враг продолжает игнорировать все правила ведения войны. Враг применяет запрещенные бомбы дистанционного минирования в Сумской области.
На севере Сумской области российские войска применили шариковые осколочные авиационные бомбы ШОАБ-0.5. Об этом в эфире телемарафона рассказал председатель Сумской ОВА Владимир Артюх.
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В Сумской ОВА описали угрозу
Артюх рассказал, что оккупанты заминировали местность в двух населенных пунктах Шосткинского района. Он отметил, что бомбы дистанционного минирования запрещены международными конвенциями.
Одна бомба накрывает 500 – 600 метров по периметру, поэтому эти два населенных пункта перекрыты,
– добавил глава ОВА.
Оккупанты заминировали магазины, частные дома, дороги. В ГСЧС предупредили местных жителей, что сегодня начнется разминирование этих территорий.
Разминирование этих бомб является очень хлопотным процессом, ведь одна такая кассета содержит 565 шариковых авиабомб ШОАБ-0.5 массой по 400 граммов каждая и имеет большую зону поражения.
Артюх подчеркнул, что это первый случай применения такого оружия в Сумской области.
Оккупанты атаковали Сумскую область "Шахедами": что известно
- В ночь на 6 марта оккупанты выпустили 42 дрона-камикадзе типа "Шахед" по территории Украины. Силами обороны было успешно уничтожено 38 из этих дронов. Кроме "Шахедов", враг устроил атаку с помощью 5 зенитных управляемых ракет С-300.
- Сумскую область ночью атаковали 4 беспилотника. Один из беспилотников был сбит во время подлета к городу, тогда как три других ПВО уничтожили уже в воздушном пространстве над городом.
- В Офисе Генпрокурора рассказали, что в результате атаки врага пострадало семь человек, в том числе 10-летний мальчик. Также повреждены жилые здания в 11 многоквартирных домах, помещение дошкольного учебного заведения и примерно 20 автомобилей.
- Владимир Артюх отметил, что один из "Шахедов" был нацелен на больницу, где находилось около 400 больных.