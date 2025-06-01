На Сумщине – тяжелые бои, россияне насыщают фронт, – СНБО

Российская оккупационная армия не оставляет попыток продвинуться на севере Украины. Сейчас в Сумской области продолжаются тяжелые бои.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на руководителя Центра противодействия дезинформации СНБО Андрея Коваленко.

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Россияне не прекращают атаки

На Сумщине продолжаются бои, также российские войска атакуют ракетами, бьют "Шахедами" и насыщают фронт дронами.

По словам Андрея Коваленко, сейчас в Украине настоящая война, а демонстративное желание мира россиянами – это лишь ширма.

И здесь вопрос следующий: если в мире нет силы, чтобы остановить их здесь и сейчас, то почему кто-то не должен делать так же? И как мир будет останавливать, когда условные корейцы Кима будут бежать в Европу?

– написал руководитель ЦПД.

Напомним, в ночь на 1 июня враг массированно атаковал Харьковскую область, использовав "Шахеды". В результате удара были повреждены дома, ЛЭП, общежитие, горела кровля мастерской учебного заведения.

Под российским ударом была также Киевская область. Председатель Киевской ОГА объяснил, что Россия все больше наращивает количество ударных дронов для своих атак на мирные украинские населенные пункты. В результате ночного обстрела Киевщины пострадавших среди населения нет, но в Белоцерковском районе было повреждено 10 частных домов.