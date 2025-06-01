Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на керівника Центру протидії дезінформації РНБО Андрія Коваленка.

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Росіяни не припиняють атаки

На Сумщині продовжуються бої, також російські війська атакують ракетами, б'ють "Шахедами" та насичують фронт дронами.

За словами Андрія Коваленка, зараз в Україні справжня війна, а демонстративне бажання миру росіянами – це лише ширма.

І тут питання наступне: якщо у світі немає сили, аби зупинити їх тут і зараз, то чому хтось не має робити так само? І як світ буде зупиняти, коли умовні корейці Кіма будуть бігти в Європу?

– написав керівник ЦПД.

Нагадаємо, в ніч на 1 червня ворог масовано атакував Харківщину, використавши "Шахеди". Внаслідок удару було пошкоджено будинки, ЛЕП, гуртожиток, горіла покрівля майстерні навчального закладу.

Під російським ударом була також Київська область. Голова Київської ОДА пояснив, що Росія все більше нарощує кількість ударних дронів для своїх атак на мирні українські населені пункти. Внаслідок нічного обстрілу Київщини постраждалих серед населення немає, але у Білоцерківському районі було пошкоджено 10 приватних будинків.