На Сумщине произошел разлив нефти из-за аварии на нефтепроводе
Источник:Госэкоинспекция
В Ахтырском районе Сумской области произошла разгерметизация нефтепровода Лутище-Качановка. Из-за этого произошла утечка нефти.
Это произошло 19 ноября. Об аварии сообщили в Государственную экологическую инспекцию в Сумской области.
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Из-за аварии произошла утечка нефти в Сумской области
После сообщения о разгерметизации нефтепровода Лутище-Качановка, специалисты Госэкоинспекции выехали на место аварии, чтобы:
- выяснить все обстоятельства произошедшего;
- замерить точную площадь загрязненного участка;
- взять пробы грунта.
В Сумской области посреди поля произошел разлив нефти / Фото Госэкоинспекции
В результате аварии на землях возле объекта произошел разлив нефтеводяной смеси на участке вспаханного поля. Ориентировочная площадь загрязнения – 210 квадратных метров,
– выяснили в ведомстве.
Также заверили, что комиссия Нефтегазодобывающего управления "Ахтырканефтегаз" публичного акционерного общества "Укрнафта" обследует территорию вокруг нефтепровода, чтобы установить и ликвидировать причины аварии.
Причиной разлива нефти была разгерметизация нефтепровода /Фото Госэкоинспекции
Последние разливы нефти: коротко
- В сентябре на Сумщине на том же предприятии "Ахтырканефтегаз" произошел разлив нефти. Причина – разгерметизация нефтесборного коллектора на одном из участков.
- 30 июля 2021 на Львовщине возле Сколе вдоль полевой дороги разлили нефтепродукты. Это произошло возле нефтяной скважины "Южная Стынава".
- В октябре в России возле Камчатского полуострова произошла утечка нефтепродуктов в Авачинский залив. Местные серферы жаловались на ухудшение зрения, а на берег вода выносила тысячи мертвых животных.