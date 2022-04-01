На Сумщине в результате наезда автомобиля на мину погиб человек

Трагедия произошла 31 марта в Конотопском районе Сумской области. Автомобиль наехал на мину, которую оккупанты оставили на дороге. Один человек погиб, еще трое получили ранения.

Об этом сообщил председатель Сумской ОГА Дмитрий Живицкий. Он отметил, что также 31 марта враги расстреляли гражданского мужчину.

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Вокруг Бурыни враг установил вражеские блокпосты

Вокруг Бурыни враг установил блокпосты: людей не впускают и не выпускают из населенного пункта. В городах и селах Новослободской, Путивльской, Поповской и Дубовязовской общин техника оккупантов активно перемещается.

В очередной раз подчеркиваю: будьте бдительными относительно посторонних предметов, не подходите к вражеской технике, к сожженным автомобилям гражданских,

– призвал Живицкий.

Председатель ОВА отметил, жители Сумщины должны придерживаться комендантского часа. Во время уведомлений о тревоге следует находиться в безопасных местах.

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