На Сумщине собака спасла жизнь хозяйке, взорвавшись на растяжке

Вооруженные Силы Украины выбросили российских захватчиков из Сумской области. Убегая через границу, враг заминировал значительную часть территории области.

Об этом 31 марта сообщил глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий.

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В общинах остается очень много минирований. Заминировано много полей сбоку дорог, даже кладбище,

– сказал чиновник.

Он рассказал, что на одном из взрывных устройств взорвалась собака. Четверолапая вместе со своей хозяйкой гуляла по улице и наткнулась на растяжку.

Дмитрий Живицкий указал, что если бы не домашний любимец, то местная жительница погибла бы. Собственной жизнью собака спасла от смерти хозяйку.