Граница с Россией непростая, – Демченко о попытках проникновения ДРГ на Сумщине, обстрелах

Сейчас ситуация на границе с Россией довольно-таки непростая. Оккупанты ежедневно обстреливают Черниговскую, Сумскую и Харьковскую области. Кроме того, на территорию Украины периодически пытаются прорваться вражеские ДРГ.

Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Госпогранслужбы. Андрей Демченко отметил, что больше всего попыток захода российских ДРГ фиксируют именно на Сумщине, передает 24 Канал.

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Что происходит на границе с Россией

Андрей Демченко отметил, что граница со страной-агрессором достаточно непростая. Прежде всего, из-за обстрелов. Оккупанты ежедневно наносят удары и по Сумской, и по Черниговской, и по Харьковской областях.

Только в этом месяце зафиксировано нашими пограничными нарядами, вместе с другими составляющими Сил обороны около 2 тысяч обстрелов, которые осуществила Россия, применяя разнообразное вооружение,

– подчеркнул спикер.

Отметил, что больше всего обстрелов приходится именно на Харьковщине и Сумщине. Кроме того, украинские защитники продолжают фиксировать попытки захода вражеских ДРГ.

Конечно, не ежедневно, попытки захода ДРГ, но с такой регулярной периодичностью продолжают фиксироваться. Больше всего таких случаев именно по Сумскому направлению,

– уточнил Демченко.

Спикер отметил, что несколько дней назад сразу 3 вражеские диверсионно-разведывательные группы были разоблачены на разных направлениях по Сумщине. Их пограничники разоблачали совместно со всеми составляющими Сил обороны. Далее по российским ДРГ нанесли удар для того, чтобы выбить их за пределы нашей страны.

Кстати, для разоблачения ДРГ также применяют и технические средства. В частности, БПЛА, с помощью которых мониторится ситуация в приграничье, по линии границы.

Попытка захода вражеской ДРГ была на Сумщине и около недели назад. По ней сразу открыли огонь, чтобы не допустить действий в отношении наших защитников.

Потому что мы понимаем, что, хоть враг и вынашивает планы для того, чтобы установить места расположения Сил обороны, и куда в дальнейшем наносить удары, но, конечно, что вражеские ДРГ также своими силами пытаются уничтожить огневые позиции или нанести удары по нашим защитникам,

– констатировал представитель Госпогранслужбы.

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