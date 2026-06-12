"Шахеды" атаковали станции, вокзалы и не только: враг нанес удар по железной дороге Сумской области

В ночь на 12 июня оккупационные войска нанесли циничные удары по железнодорожной инфраструктуре Сумской области. Есть одна жертва – сотрудница "Укрзализныци".

Об этом сообщил председатель правления "Укрзализныци" Александр Перцовский.

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Враг атаковал Сумскую область: подробности

Руководство «Укрзализныци» сообщило,, что под ударом оккупантов этой ночью оказались станции,, вокзалы,, посты электрической сигнализации и подстанции.

В результате атаки погибла работница одного из объектов железной дороги.

Здесь было установлено мобильное укрытие. По предварительной информации, во время воздушной тревоги женщина направлялась к нему. Мониторинговая группа заблаговременно предупреждала о повышенной опасности,

– добавили в «УЗ».

Еще одна сотрудница поста электрической централизации получила ранения – ее госпитализировали, медики говорят, что угрозы жизни нет.

«Находимся на постоянной связи с врачами, чтобы обеспечить нашу раненую коллегу всем необходимым», – подчеркнули в «Укрзализныце».

Также там отметили, что несмотря на вражескую атаку, движение поездов сохраняется. Впрочем, отдельные поезда могут отставать от графика до двух часов.

Перцовский в очередной раз призвал железнодорожников беречь себя во время вражеских обстрелов и соблюдать все инструкции для сохранения жизни.

Где недавно гремели взрывы?

Вражеские войска продолжили атаку на Украину утром 12 июня. Беспилотники терроризировали Николаев – там были слышны взрывы. По данным городского головы, в результате удара ранение получил мужчина – его госпитализировали.

Город и раньше подвергался атакам – тогда были ранены три человека, а взрывной волной повреждены 2 автомобиля и 14 частных домов – из них два разрушены.

Вечером 11 июня российские войска выпустили беспилотники на Киевскую область. Взрывы гремели в Бориспольском районе. Впоследствии на месте попадания появился высокий столб густого дыма.