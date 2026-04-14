Россия продолжает расширять зону контроля на Сумщине, – DeepState
- Российские войска прорвали границу в восточной части Сумщины и продолжают расширять свой контроль.
- Враг продвинулся возле нескольких населенных пунктах.
В последнее время оккупанты усилили наступательные действия на Сумщине. Врагу удалось прорвать границу в восточной части области и продвинуться вглубь украинской территории на километр – полтора.
Сейчас новообразованная площадь контроля и инфильтрации противника вдоль границы на Сумщине составляет около 150 километров квадратных. Об этом сообщает проект DeepState.
Смотрите также Россияне оккупировали новый населенный пункт в Запорожье, – DeepState
Что задумал враг на Сумщине?
Аналитики говорят, что российские войска продолжают создавать так называемую "буферную зону" на Сумщине.
Сначала они прощупывали украинскую границу – пытались найти слабые места и понять, могут ли продвинуться вперед.
Первые попытки такого продвижения были в районе села Грабовское.
Справка: В Грабовское россияне зашли еще в конце декабря 2025 года. По данным DeepState, прорыв стал возможным, потому что этот участок границы фактически не был нормально защищен. Военные не справились с задачей или отнеслись к ней небрежно, игнорировали вражеские дроны и даже передавали оружие местным.
Сейчас россияне усиливают давление в районе Миропольского. Там заметно их продвижение.
Проект отмечает, что Силы обороны осведомлены с планами противника, следят за ситуацией и пытаются сдержать расширение его контроля. В то же время ключевым остается вопрос, кто должен был вовремя заметить угрозу и не допустить ее на начальном этапе.
Наступление России в Сумской области: последние новости
13 апреля представитель Группировки Объединенных сил Виктор Трегубов рассказал, что оккупанты россияне активизировали наступление на Сумщине. Враг пытается расширить зоны контроля, продвигаясь на небольшие расстояния – 1 – 1,5 километра от границы.
В тот же день в 14-м армейском корпусе сообщили об отходе на новые позиции возле поселка Миропольское для сохранения жизни личного состава.
14 апреля DeepState сообщил, что россияне имеют продвижение у Миропольского, Марьино и Новодмитровки.
Трегубов подтвердил продвижение врага у Миропольского, заметил, что в Марьино продолжаются бои, а до Новодмитровки противник не дошел.
В Центре противодействия дезинформации отметили, что в приграничье наблюдаются попытки россиян штурмовать. О наступлении на Сумы речь не идет.