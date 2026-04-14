Россия продолжает расширять зону контроля на Сумщине, – DeepState

В последнее время оккупанты усилили наступательные действия на Сумщине. Врагу удалось прорвать границу в восточной части области и продвинуться вглубь украинской территории на километр – полтора.

Сейчас новообразованная площадь контроля и инфильтрации противника вдоль границы на Сумщине составляет около 150 километров квадратных. Об этом сообщает проект DeepState.

Что задумал враг на Сумщине?

Аналитики говорят, что российские войска продолжают создавать так называемую "буферную зону" на Сумщине.

Сначала они прощупывали украинскую границу – пытались найти слабые места и понять, могут ли продвинуться вперед.

Первые попытки такого продвижения были в районе села Грабовское.

Справка: В Грабовское россияне зашли еще в конце декабря 2025 года. По данным DeepState, прорыв стал возможным, потому что этот участок границы фактически не был нормально защищен. Военные не справились с задачей или отнеслись к ней небрежно, игнорировали вражеские дроны и даже передавали оружие местным.

Сейчас россияне усиливают давление в районе Миропольского. Там заметно их продвижение.

Проект отмечает, что Силы обороны осведомлены с планами противника, следят за ситуацией и пытаются сдержать расширение его контроля. В то же время ключевым остается вопрос, кто должен был вовремя заметить угрозу и не допустить ее на начальном этапе.

