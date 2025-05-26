Враг расширяет направления захода малых штурмовых групп: в ГПСУ рассказали о ситуации на Сумщине

Россияне неустанно пытаются захватить украинские земли. В частности, российские войска активизировались на отдельных отрезках Харьковской и Сумской областей.

Кроме этого, на Сумском направлении враг применяет тактику попыток малыми штурмовыми группами. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на комментарий представителя ГПСУ Андрея Демченко в эфире телемарафона.

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Какая сейчас ситуация на Сумском направлении

По данным представителя Госпогранслужбы, российские солдаты активизировались не только на отдельных отрезках в пределах Харьковской и Сумской областей, но и непосредственно по линии фронта, где расположены пограничные подразделения. Враг также применяет тактику попыток захода малыми штурмовыми группами.

Наиболее активно – это направление населенных пунктов Басовка и Журавка, но за последние дни видим, что враг пытается расширить направления, где осуществляет такую тактику. Левее Журавки – это направление населенных пунктов Владимировка, Веселовка,

– рассказал Демченко.

Он добавил, что пограничные подразделения и ВСУ наносят поражение по группам, которые заходят на украинскую территорию или продвигаются в направлении границы. Однако, россияне продолжают отправлять своих военных на украинскую территорию.

По словам Демченко, таким действиям российской армии предшествуют многочисленные обстрелы украинской территории из артиллерии, дронов и авиации. В частности, на Сумщине враг наносит удары по украинским позициям КАБами и неуправляемыми авиационными ракетами. Тогда как в Харьковской области россияне усилили штурмы возле Волчанска и на Купянском направлении.

Кроме этого, оккупанты атакуют с территории России, а именно из населенного пункта Строевка, который расположен практически на границе со страной-агрессором.

К слову, ранее в DeepState рассказали о ситуации на Сумщине. Там заявили, что сейчас украинским Силам обороны удалось несколько стабилизировать резкое продвижение россиян в глубину области.