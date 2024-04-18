Трагедия произошла в селе Мануховка Новослободской общины Сумской области. Там 7 апреля прощались с Героем Владиславом Стешковым, а в тот же вечер умерла и мать защитника.

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"Как раненая птица лежала на гробу"

Владислав Стешков отдал свою жизнь, защищая Украину. Герою навсегда останется 25 лет. В ряды ВСУ Владислав присоединился в декабре 2022 года, и с тех пор служил сапером. К сожалению, во время выполнения боевого задания сработала вражеская мина и защитник погиб.

Эта трагическая весть разбила сердце матери Героя Виталины Стешковой. Односельчане рассказывают, что в день похорон женщина едва держалась, а ночью – ей стало плохо, и сердце мамы Героя остановилось.

Она очень тяжело все переносила, брат также. Они были очень морально убиты. Похороны были очень тяжелые, очень трудно было и она буквально вечером, когда приехали домой, ночью ей стало плохо, отвезли в больницу, выезжала "скорая", сердце не выдержало,

– рассказала староста села Светлана Малышева.

Бывшая учительница математики Владислава Галина Жирякова добавила, что мама Героя, будто раненая птица лежала на гробу сына и не могла его отпустить.

"Она, как раненая птица у него на гробу лежала, это был край вообще, это невероятное что-то было. Многие теряют и на виду у нас, и на глазах знакомые и близкие. Но чтобы так прям, там наверное не нитка была, там был канат, который не разорвала смерть", – добавила Галина Жирякова.

Теперь на кладбище рядом две могилы – матери и сына. У Владислава Стешкова остался младший брат, папа и бабушка.

Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования родным и близким Героя. Вечная и светлая память!

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