Трагедія сталася у селі Манухівка Новослобідської громади Сумської області. Там 7 квітня прощалися з Героєм Владиславом Стєшковим, а того ж вечора померла і мати захисника.

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"Як поранена птаха лежала на труні"

Владислав Стєшков віддав своє життя, захищаючи Україну. Герою назавжди залишиться 25 років. До лав ЗСУ Владислав долучився у грудні 2022 року, й відтоді служив сапером. На жаль, під час виконання бойового завдання спрацювала ворожа міна й захисник загинув.

Ця трагічна звістка розбила серце матері Героя Віталіни Стєшкової. Односельці розповідають, що у день похорону жінка ледь трималася, а уночі – їй стало погано й серце мами Героя зупинилося.

Вона дуже тяжко все переносила, брат також. Вони були дуже морально вбиті. Похорони були дуже важкі, дуже важко було і вона буквально ввечері, коли приїхали додому, вночі їй стало погано, відвезли у лікарню, виїздила "швидка", серце не витримало,

– розповіла староста села Світлана Малишева.

Колишня вчителька математики Владислава Галина Жирякова додала, що мама Героя, ніби поранена птаха лежала на труні сина й не могла його відпустити.

"Вона, як поранена птаха у нього на труні лежала, це був край взагалі, це неймовірне щось було. Багато хто втрачає і на виду у нас, і на очах знайомі й близькі. Але щоб отак прям, там напевно не нитка була, там був канат, який не розірвала смерть", – додала Галина Жирякова.

Тепер на кладовищі поруч дві могили – матері й сина. У Владислава Стєшкова залишився молодший брат, тато та бабуся.

Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття рідним та близьким Героя. Вічна та світла пам'ять!

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