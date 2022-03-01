На Сумщине организовали "зеленый коридор" для техники врага, там есть наши пленные, – глава ОГА

В Сумской области 1 марта организовали "зеленый коридор" для техники врага, которая направляется из Осоевки. Там есть украинские пленные.

О "зеленом коридоре" для техники агрессора в сети в 14:50 сообщил глава Сумской облгосадминистрации Дмитрий Живицкий.

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"Зеленый коридор" для техники врага на Сумщине

Краснополье. "Зеленый коридор" для вражеской техники, идущей из Осоевки,

– написал Живицкий.

Он добавил, что его организовали по приказу президента.

По словам главы ОГА, у россиян в заложниках есть украинские граждане. Сейчас колонна направляется на обмен пленными.

Напомним, в 11:46 Живицкий сообщил, что через Сумы едет колонна тяжелой техники россиян. Он отметил, что есть угроза уличных боев.

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