В Сумской области пограничники уничтожили российский триколор, вывешенный оккупантами на наблюдательной башне

Над наблюдательной башней пограничников в Сумской области оккупанты вывесили российский триколор. Правда, провисеть долго ему не удалось, потому что его уничтожили. И сделали это филигранно.

Куда бы ни пришли российские захватчики, им ужасно хочется вывесить ту свою тряпку. Так случилось и с наблюдательной башней в Сумской области. На нем военные страны-агрессора установили триколор, который вскоре пограничники превратили в пепел.

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Триколор пылает так же, как и сами оккупанты

В ГПСУ рассказывают, что снять вражеский триколор было не так-то просто. Российские оккупанты поставили снайперов, которые подстерегали, чтобы украинские пограничники не имели возможности избавиться от этой тряпки. Но наши ребята более сообразительны и изобретательны.

Чтобы не подвергать себя опасности, украинские пограничники использовали квадрокоптер. С помощью гаджета они не только приблизились к башне, но и сбросили на нее взрывчатку. И, разумеется, взрыва триколор не пережил, красиво загорелся.

Пограничники уничтожили триколор на наблюдательной башне Сумской области: смотрите видео

Актуальные новости из Сумской области

За минувшие сутки, 3 мая, Сумскую область дважды обстреляли оккупанты. Реактивными системами залпового огня и минометами они били по области с территории России. Об этом поздно вечером сообщили в ГПСУ.

Накануне над Сумщиной зафиксирован российский беспилотник. Известно, что маршрут беспилотного летательного аппарата пролегал вдоль границы Украины с Россией. В Генштабе ВСУ подчеркнули, что есть вероятность провокаций и обстрелов со стороны российских захватчиков. Что, собственно, и подтвердилось.

Ранее гражданским что на Сумщине, что на Черниговщине запретили приближаться к государственной границе в этих областях. Речь идет о расстоянии ближе 1 километра днем, а также 20 километров – ночью.

Перед этим стало известно об обстреле Сумской области. Так, вражеский военный вертолет атаковал участок "Юнаковка". По нем оккупанты выпустили неуправляемые ракеты.

Отметим, что в Сумской и Харьковской области идет уборка последствий атак оккупантов. Так, в Ахтырке и Тростянце коммунальщики совместно с волонтерами приводят в порядок центральные улицы городов.

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