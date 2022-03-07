В Сумской области поймали 14 оккупантов: есть медики, операторы-наводчики и водители техники
7 марта 2022 , 14:38Читати новину українською
Источник:Нацполиция
Вторгшиеся в Украину российские военные продолжают попадать в плен в нашу армию. Только на Сумщине 7 марта удалось поймать 14 оккупантов.
Колонна русских оккупантов двигалась в направлении Сум. Украинские военные смогли взять в плен 14 нападающих.
Это важно Ужасное преступление: в результате обстрела супермаркета в Харькове погибли 4 человека, 15 – ранены
Полицейские уже установили нападающих и проводят допросы.
Среди пленных оккупантов
- военный медик;
- операторы наведения БМП;
- водители военной техники;
- водители специализированных машин;
- командующий их группой.
В Сумской области поймали 14 оккупантов / Фото Нацполиция
В Сумской области поймали 14 оккупантов / Фото Нацполиция
В Сумской области поймали 14 оккупантов / Фото Нацполиция
Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!