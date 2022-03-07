В Сумской области поймали 14 оккупантов: есть медики, операторы-наводчики и водители техники

7 марта 2022 , 14:38
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Источник:

Нацполиция

Вторгшиеся в Украину российские военные продолжают попадать в плен в нашу армию. Только на Сумщине 7 марта удалось поймать 14 оккупантов.

Колонна русских оккупантов двигалась в направлении Сум. Украинские военные смогли взять в плен 14 нападающих.

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Полицейские уже установили нападающих и проводят допросы.

Среди пленных оккупантов

  • военный медик;
  • операторы наведения БМП;
  • водители военной техники;
  • водители специализированных машин;
  • командующий их группой.


В Сумской области поймали 14 оккупантов / Фото Нацполиция


В Сумской области поймали 14 оккупантов / Фото Нацполиция


В Сумской области поймали 14 оккупантов / Фото Нацполиция

 

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Автор: Михайло Гема