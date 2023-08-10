В Сумской области работает гумкоридор с Россией: в ОП сказали, при каких условиях могут пропустить россиян

На границе Белгородской и Сумской областей 5 августа возобновил работу гуманитарный коридор Колотиловка – Покровка. Украинцы, которые эвакуируются с оккупированных территорий, могут вернуться на подконтрольную территорию Украины.

Советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк рассказал 24 Каналу, что этот коридор напоминает предыдущие гуманитарные коридоры с большим количеством ограничений, которые существовали в первые месяцы боевых действий. Тогда через них выезжали люди с территорий, где начинались боевые действия.

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Нет пункт перехода

Это классический гуманитарный коридор, по обе стороны которого стоят вооруженные люди. Ранее украинцы возвращались через третьи страны, а теперь вышло договориться о прямом коридоре, регулируемом военными.

"Это не пункт перехода. Просто люди хотят вернуться из зоны, где идут боевые действия, чтобы не оставаться в России. И они могут переехать в Украину", – отметил Подоляк.

Могут ли россияне воспользоваться гумкоридором на Сумщине: смотрите видео

Могут ли этим коридором воспользоваться россияне

Въезд на территорию Украины для жителей страны-агрессора очень сложный процесс.

"Единственное исключение – это попасть в Легион "Свобода России" или в Русский добровольческий корпус. Если будет много людей, готовых к активному сопротивлению путинскому клану, мы дадим возможность гражданам России сделать хоть 10 подобных легионов. В России 84 субъекта федерации, вот будет 84 легиона… Можем даже название давать "свободный Татарстан", "свободная Бурятия" и т.д.", – сказал советник главы ОПУ.

Что известно о работе гумкоридора в Сумской области