В Сумской области активизировались ДРГ россиян: в ГПСУ рассказали, что стремятся узнать россияне

Россияне активизировали проникновение своих диверсионно-разведывательных групп в Сумскую область. Эту активность оккупанты проводят с единственной целью.

В частности, враг хочет узнать как построена оборона в Сумской области. Об этом в эфире телемарафона рассказал представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко, передает 24 Канал.

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Демченко объяснил ситуацию с ДРГ на Сумщине

Представитель ГПСУ отметил, что в Сумской области прослеживается активность вражеских диверсионно-разведывательных групп. В то же время в Черниговской области этого не фиксируют.

Сумщина – это то направление, где враг постоянно пытается проводить диверсионную деятельность. Нельзя сказать, что ежедневно российские ДРГ пытаются зайти на нашу территорию, но их активность достаточно высока,

– рассказал Демченко.

Он пояснил, что основная цель вражеских диверсионно-разведывательных групп заключается, чтобы найти места расположения наших подразделений и узнать, как построена оборона. Это нужно врагу, чтобы в дальнейшем наносить туда удары из своего мощного вооружения.

"Также ДРГ может иметь задачу наносить поражения по нашим позициям собственными силами, но эту угрозу ребята хорошо понимают. Применяются все необходимые действия, чтобы заблаговременно выявлять вражеские ДРГ", – подчеркнул спикер.

Какая угроза наступления врага в Сумской области