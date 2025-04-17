Частично исчез свет: россияне дважды ударили по критической инфраструктуре Сумщины

Россияне продолжают наносить удары по критической инфраструктуре. Так, враг дважды ударил по критическим объектам Сумщины, после чего частично исчез свет.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Сумскую ОГА.

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Россия ударила по Сумской области

Как сообщили в ОВА, днем 17 апреля российская армия нанесла 2 удара по критической инфраструктуре Глуховской общины на Сумщине. Враг атаковал объекты дронами.

По предварительной информации, в результате атаки никто не пострадал. В то же время местные телеграм-каналы пишут, что после взрывов в городе Глухов частично исчез свет.

На сейчас проводятся восстановительные работы.

Россия утром 17 апреля также атаковала энергетику. В частности враг дронами повредил производственную площадку ДТЭК в Днепропетровской области. Серьезные повреждения получили здание и техника.

Кроме того, только за последние сутки, 16 апреля, российская армия нанесла разрушения 3 энергетическим объектам в нескольких областях Украины. Под прицелом врага были трансформаторы в Николаевской области и в окрестностях Херсона. Также агрессор повредил линию электропередач в Полтавской области.