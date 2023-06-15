Ранения получили 3 детей: россияне цинично обстреляли Сумскую область

Российская армия продолжает дерзко обстреливать приграничные области нашего государства. Так, в результате обстрела одной из общин Сумской области ранения получили 3 детей.

Пока одного ребенка госпитализировали в больницу. Предварительно атаку на общину осуществили с помощью минометов.

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Российская армия в очередной раз обстреляла Сумской области

В Сумской военные администрации сообщили, что в течение суток оккупанты совершили 21 обстрел пограничья. По всей области было зафиксировано около 98 взрывов.

Жестокие обстрелы подверглась Глуховской общине, по которой россияне стреляли 19 раз. В результате атаки пострадали дети, одну из которых пришлось везти в больницу, а другим оказали помощь на месте.

В администрации также отметили, что захватчики обстреляли и другие общины Сумской области.

В частности, атаки подверглись следующим общинам:

Эсманское общество – прилетели 6 мин от россиян;

Белопольское общество - 23 взрывов из миномета, авиаудар с вертолета и пуск 9 неуправляемых ракет;

Свеское общество – 4 взрыва из миномета;

Середино-будская община – 15 выстрелов из миномета, авиаудар с вертолета, пуск 5 неуправляемых ракет;

Николаевская община – 6 минометных обстрелов;

Краснопольское общество – 1 минометный обстрел.

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