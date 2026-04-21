Генерал армии сказал, как навсегда сорвать план россиян по окружению Сум
- Российские войска пытаются создать информационный эффект угрозы полуокружения Сум.
- Несмотря на активизацию боев, значительного продвижения врага нет, а украинские силы постоянно наносят огневые удары по вражеским позициям.
Количество штурмов на Сумщине за последнее время возросло. В сети даже начали говорить об угрозе для полуокружения Сум.
В то же время, несмотря на активизацию боев, утверждать о значительном продвижении врага рано. К тому же украинские военные понимают, как минимизировать угрозу на Сумском направлении, рассказал 24 Каналу генерал армии, экс-руководитель Службы внешней разведки Николай Маломуж.
Как остановить врага на Сумщине?
Активизация россиян в Сумской области может быть связана с попытками врага растянуть украинские силы. Они стремятся, чтобы часть войск Украины перебросили из Донецкой области из-за якобы угрозы полуокружения Сум.
Это не военная операция, а часть информационной войны. Российские блогеры делают вброс, мол, чрезвычайно актуальный вопрос для их войска – полуосадить Сумы, держать город в осаде. Но на сегодня такой перспективы нет,
– отметил Николай Маломуж.
Прежде всего задачей россиян является оттянуть украинские силы из горячих направлений в Донецкой области и попытаться создать буферную зону на границе – по границе Сумской и Харьковской областей.
"Мы владеем ситуацией, постоянно наносим огневые удары, выжигая войска, которые подходят. Но действительно была недоработка разведки и контингента, который должен был обеспечить уничтожение врага еще на границе, поэтому россияне и зашли в несколько сел. Но сейчас мы системно накрываем их огнем. Эта модель действует эффективно", – подчеркнул генерал армии.
То есть российские войска могут заявлять, что якобы взяли под контроль какие-то населенные пункты. Однако на самом деле там идет постоянный вал огня и находятся там на самом деле лишь несколько вражеских военных.
"Нам надо быть внимательными, потому что они наращивают усилия. Мы должны были действовать на опережение и бить их прямо на границе, зная об этой российской тактике. Это уже неоднократно происходило", – подытожил Маломуж.
Что сейчас происходит на Сумщине: смотрите на карте
Какое на самом деле направление является важнейшим для России?
К слову, военный обозреватель Василий Пехньо убеждает, что не Сумщина является приоритетом врага. Это четко можно увидеть в сводках Генерального Штаба. Количество штурмов там, хоть и увеличилось, однако не является критическим.
60% всех штурмов приходится именно на Донецкую область. Понятно, что именно Донецкая область является приоритетом противника. Все, что происходит вокруг – промежуточные направления,
– отметил Пехньо.
По словам военного обозревателя, второй целью врага является создание условий для наступательных действий на Запорожье. Уже дальше – в планах врага создать буферную зону на Сумщине, Черниговщине и Харьковщине.
Что известно об активизации россиян на Сумщине?
- На днях россияне снова пытались прорваться к позициям ВСУ, использовав для этого газовую трубу. В 71 отдельной аэромобильной бригаде ДШВ сообщили, что тактика врага оказалась провальной, они понесли немалые потери. Россиян обнаружили и уничтожили 35 военных, еще 17 были ранены.
- В Центре противодействия дезинформации заявили, что враг пытается инфильтрироваться на границе. Россияне активно используют погоду, ведь с появлением зелени продвигаться стало легче. Хотя бои сложные, однако прорыва вглубь со стороны врага нет.
- Российские войска пока контролируют лишь пограничную полосу, сообщили в Группировке объединенных сил. Среди захваченных населенных пунктов – Грабовское и Миропольское.