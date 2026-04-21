Водночас, попри активізацію боїв, стверджувати про значне просування ворога зарано. До того ж українські військові розуміють, як мінімізувати загрозу на Сумському напрямку, розповів 24 Каналу генерал армії, екскерівник Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж.

Як зупинити ворога на Сумщині?

Активізація росіян у Сумській області може бути пов'язаною з намаганнями ворога розтягнути українські сили. Вони прагнуть, аби частину військ України перекинули з Донецької області через нібито загрозу напівоточення Сум.

Це не військова операція, а частина інформаційної війни. Російські блогери роблять вкид, мовляв, надзвичайно актуальне питання для їхнього війська – напівоточити Суми, тримати місто в облозі. Але на сьогодні такої перспективи немає,

– зазначив Микола Маломуж.

Насамперед завданням росіян є відтягнути українські сили з гарячих напрямків на Донеччині і спробувати створити буферну зону на кордоні – по межі Сумської та Харківської областей.

"Ми володіємо ситуацією, постійно завдаємо вогневих ударів, випалюючи війська, які підходять. Але справді було недоопрацювання розвідки і контингенту, який мав забезпечити знищення ворога ще на кордоні, тому росіяни і зайшли у кілька сіл. Але зараз ми системно накриваємо їх вогнем. Ця модель діє ефективно", – наголосив генерал армії.

Тобто російські війська можуть заявляти, що нібито взяли під контроль якісь населені пункти. Однак насправді там йде постійний вал вогню і перебувають там насправді лиш кілька ворожих військових.

"Нам треба бути уважними, бо вони нарощують зусилля. Ми мали діяти на випередження і бити їх прямо на кордоні, знаючи про цю російську тактику. Це вже неодноразово відбувалось", – підсумував Маломуж.

Що зараз відбувається на Сумщині: дивіться на карті

Який насправді напрямок є найважливішим для Росії?

До слова, військовий оглядач Василь Пехньо переконує, що не Сумщина є пріоритетом ворога. Це чітко можна побачити у зведеннях Генерального Штабу. Кількість штурмів там, хоч і збільшилась, однак не є критичною.

60% усіх штурмів припадає саме на Донеччину. Зрозуміло, що саме Донецька область є пріоритетом противника. Все, що відбувається довкола – проміжні напрямки,

– зауважив Пехньо.

За словами військового оглядача, другою ціллю ворога є створення умов для наступальних дій на Запоріжжі. Вже далі – у планах ворога створити буферну зону на Сумщині, Чернігівщині та Харківщині.

Що відомо про активізацію росіян на Сумщині?