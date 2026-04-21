В то же время, несмотря на активизацию боев, утверждать о значительном продвижении врага рано. К тому же украинские военные понимают, как минимизировать угрозу на Сумском направлении, рассказал 24 Каналу генерал армии, экс-руководитель Службы внешней разведки Николай Маломуж.

Как остановить врага на Сумщине?

Активизация россиян в Сумской области может быть связана с попытками врага растянуть украинские силы. Они стремятся, чтобы часть войск Украины перебросили из Донецкой области из-за якобы угрозы полуокружения Сум.

Это не военная операция, а часть информационной войны. Российские блогеры делают вброс, мол, чрезвычайно актуальный вопрос для их войска – полуосадить Сумы, держать город в осаде. Но на сегодня такой перспективы нет,

– отметил Николай Маломуж.

Прежде всего задачей россиян является оттянуть украинские силы из горячих направлений в Донецкой области и попытаться создать буферную зону на границе – по границе Сумской и Харьковской областей.

"Мы владеем ситуацией, постоянно наносим огневые удары, выжигая войска, которые подходят. Но действительно была недоработка разведки и контингента, который должен был обеспечить уничтожение врага еще на границе, поэтому россияне и зашли в несколько сел. Но сейчас мы системно накрываем их огнем. Эта модель действует эффективно", – подчеркнул генерал армии.

То есть российские войска могут заявлять, что якобы взяли под контроль какие-то населенные пункты. Однако на самом деле там идет постоянный вал огня и находятся там на самом деле лишь несколько вражеских военных.

"Нам надо быть внимательными, потому что они наращивают усилия. Мы должны были действовать на опережение и бить их прямо на границе, зная об этой российской тактике. Это уже неоднократно происходило", – подытожил Маломуж.

Какое на самом деле направление является важнейшим для России?

К слову, военный обозреватель Василий Пехньо убеждает, что не Сумщина является приоритетом врага. Это четко можно увидеть в сводках Генерального Штаба. Количество штурмов там, хоть и увеличилось, однако не является критическим.

60% всех штурмов приходится именно на Донецкую область. Понятно, что именно Донецкая область является приоритетом противника. Все, что происходит вокруг – промежуточные направления,

– отметил Пехньо.

По словам военного обозревателя, второй целью врага является создание условий для наступательных действий на Запорожье. Уже дальше – в планах врага создать буферную зону на Сумщине, Черниговщине и Харьковщине.

