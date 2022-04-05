Сумы совершили геройский подвиг, остановив элитные танковые войска России, – Арестович
Российские оккупанты покинули Сумскую область первой из всех. Местные жители совершили невероятный подвиг, после которого враг уже не пришел в себя.
Российские оккупанты покинули территорию Сумской области, не сумев преодолеть сопротивление украинцев. Местные украинцы совершили подвиг, которого никто не ожидал.
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Подвиг Сум
Как сообщил советник Офиса Президента Алексей Арестович, Сумам удалось осуществить невозможное. Не имея военных подразделений местная территориальная оборона остановила врага.
У нас все города – герои, но то, что сделали Сумы силами территориальной обороны… Они остановили элитные танковые дивизии русской армии, это подвиг, о котором будут говорить веками. Там организовали партизанскую войну и отрезали оккупантам все довольствие,
– рассказал Арестович.
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