"Призыв России бессмысленный": Сунак поставил жесткое условие Кремлю по переговорам
Источник:Sky News
Премьер Британии Риши Сунак отверг возможность прекращения огня в войне России против Украины. Он назвал предложения Москвы бессмысленными.
Об этом он сказал на встрече с лидерами стран Объединенного экспедиционного корпуса, где выступал Владимир Зеленский. По его словам, односторонний призыв к прекращению огня со стороны России бессмысленный.
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Сунак заявил, что Россия должна вывести войска для переговоров
Сунак подчеркнул, что Россия пытается выиграть время, чтобы осуществить перегруппировку и усиление своих войск.
Мы должны четко осознавать, что любой односторонний призыв к прекращению огня со стороны России абсолютно бессмыслен в нынешнем контексте. Я думаю, что это был бы ошибочный призыв, он будет использован Россией для перегруппировки, для усиления своих войск,
– сказал он.
Кроме того, лидер Британии заявил, что пока Россия не выведет войска из оккупированных территорий, "не может и не должно быть никаких реальных переговоров".
Также Сунак призвал усилить военную помощь Украине. Он считает, что Альянс должен предоставить больше военной помощи Украине, включая дополнительные системы ПВО, артиллерию и бронетехнику.
Премьер Британии добавил, что Альянс должен продолжать концентрироваться на "снижении способности России перегруппироваться и пополнять запасы".
"Это предполагает преследование ее цепей поставок и лишение международной поддержки, в том числе решительную критику Ирана за поставку беспилотников в Москву", – резюмировал он.
Зеленский назвал оружие для победы
- Президент Владимир Зеленский в обращении к лидерам стран Объединенного экспедиционного корпуса призвал союзников предоставить Украине ряд вооружений для победы над Россией.
- По его словам, от союзников Украины зависит окончание войны, а чем успешнее будут ВСУ, тем быстрее Россия проиграет. Глава государства попросил Сунака увеличить поставки систем ПВО и повлиять на ускорение аналогичных решений со стороны партнеров.
- Зеленский заявил, что Украине нужны немецкие танки Leopard, больше пусковых установок и ракет к системе ПВО NASAMS, истребители Gripen, ракеты RBS 98, САУ Archer и Caesar и ЗРК Stinger.
- В Объединенный экспедиционный корпус входят Великобритания, Дания, Финляндия, Эстония, Латвия, Литва, Нидерланды, Швеция и Норвегия.