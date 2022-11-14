Премьер Британии обещает "разнести" Путина на G20: что там может произойти

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак пообещал раскритиковать режим российского диктатора Владимира Путина во время саммита G20. Вероятно, он будет продолжать политику своего предшественника Бориса Джонсона.

Об этом 24 каналу сказал политический эксперт Валерий Клочок. Он подчеркнул, что военная, финансовая и геополитическая поддержка Украины со стороны Британии остается такой же, как при премьерстве Джонсона.

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Какая политика Британии по отношению к Украине

Клочок отметил, что бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон любимец украинцев, потому что был последователен в своей поддержке нашего государства. В денежном эквиваленте Британия предоставила Украине не так много, как, например, США, а примерно в 20 раз меньше.

Почему так? Давайте мы с вами выясним такой момент. Великобритания действует фактически в унисон с США. Великобритания не является членом Европейского союза. Великобритания действует фактически как самостоятельный игрок на геополитической платформе. То есть она поддерживает политику противостояния России и вместе с тем не является союзником Европейского Союза,

– заявил политический эксперт.

То есть, по его словам, этот момент является определяющим. Вопрос в том, как это может происходить. Экс-премьер Борис Джонсон неоднократно намекал во время неожиданных поездок в Украину на вероятность создания совместного военно-политического союза, который бы дал нам возможность противостоять России. Но это заявление прозвучало раз, после чего отошло где-то на задний план.

Клочок предположил, о чем может заявить премьер Британии в отношении России на саммите G20: смотрите видео

О чем может заявить Сунак на саммите G20

Клочок отметил, что создание такого союза якобы сейчас актуально, но требует соответствующих принятых решений. К тому же вопросом остается то, кто в него войдет. Безусловно, это должна быть ось от Балтийского до Черного моря, неплохо бы, если бы присоединилась еще и Турция.

Это почти классический вариант Балто-Черноморского союза, берущий свою историю еще с начала XX века, и в той конструкции, которая тогда предлагалась и Пилсудским, и Скоропадским, в частности, была поддержана. Не было только Великобритании. Сегодня она там как-то появляется,

– подчеркнул политический эксперт.

Он отметил, что Джонсону не дали этого реализовать, сняв с должности. Лиз Трасс недолго была премьером. И, наконец, так получилось, что Риши Сунак стал единоличным кандидатом на пост главы британского правительства. В то же время говорят, что якобы Джонсон и Сунак встречались в ночь перед официальной регистрацией последнего единственным кандидатом на должность премьер-министра.

Все эти пазлы означают, что политика последовательности действий Великобритании во главе с премьер-министром Борисом Джонсоном остается при Сунаке. Ничего не изменилось – военная, финансовая, геополитическая поддержка остается такой же,

– сказал Клочок.

По его мнению, Сунак будет продолжать политику Джонсона. Тем более, он заявил, что "даст еще больше". Скорее всего, Соединенным Штатам Америки необходимо быть лидером в помощи Украине. Не исключено, что существовала даже подобная договоренность. Поэтому нельзя говорить о том, что Британия не потянула бы финансово войну Украины по сравнению с Россией, ведь у нее очень мощная экономика даже на фоне нынешнего кризиса.

Следовательно, совершенно очевидно, что Сунак может даже сказать в своей речи о том, что есть предварительная договоренность о реализации проекта, который анонсировал еще Борис Джонсон. Сунак остается последователем,

– считает политический эксперт.

Он не исключает, что через некоторое время Джонсон снова вернется на должность премьер-министра в Великобритании. Шансы на это очень высоки.

Что известно о предстоящем саммите G20