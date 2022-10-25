Сунак в первой речи в должности премьера предупредил британцев о "трудных решениях"

Король Великобритании Чарльз ІІІ 25 октября назначил Риши Сунака премьер-министром. Аудиенция прошла в Букингемском дворце.

Сунак стал 57-м премьер-министром Британии. Он стал третьим премьером в этом году и войдет на Даунинг-стрит как самый молодой глава правительства за последние два столетия.

К теме Риши Сунак официально стал премьером Великобритании.

Сунак вспомнил об ошибках Трасс

Сунак отправился на Даунинг-стрит, чтобы выступить с речью. Он прокомментировал премьерство своей предшественницы Лиз Трасс и сказал, что она была полна энтузиазма по поводу перемен, но все же "были допущены некоторые ошибки". Новый премьер подчеркнул, что просчеты Трасс не несли в себе плохих намерений.

Во время выступления Сунак подчеркнул, что обеспечит экономическую стабильность, но это означает, что "будут тяжелые решения".