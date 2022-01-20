Супербольно, но невыгодно, – Милованов назвал недостатки отключения России от SWIFT
Источник:24 канал
Уже долгое время говорится о возможном отключении России от международной платежной системы SWIFT. Это будет очень больно для страны-агрессора, но неправильно со стороны стратегии.
Такое мнение в эфире авторской программы Сергея Лещенко "Что это было?" выразил Тимофей Милованов – экс-министр экономики и советник главы Офиса Президента. По его словам, окончательное решение все-таки за Джо Байденом, но можно говорить об этом со стороны научной стратегии.
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Милованов: Не отключал бы, а использовал
Советник главы Офиса Президента отметил, что когда через финансовую систему осуществляют платежи, то спецслужбы, разведка, "белые и черные хакеры" имеют больше доступа к тому, кто кому и как платит. Имеют больше информации, которая стратегически значима.
Это было бы супербольно, если бы отключили от SWIFT, но стратегически гораздо выгоднее не отключать,
– подчеркнул Милованов.
Поэтому, по его мнению, отключение от SWIFT с одной стороны очень сильно, но временно ударит по России. Кроме того, уменьшится объем разведывательной информации или легкость ее получения. "С точки зрения стратегии не отключал бы, а использовал информацию", – предположил бывший министр.
Милованов в программе "Что это было?" Сергея Лещенко: смотрите видео
Отключение России от SWIFT: главное
- Такую санкцию, как отключение России от банковской системы SWIFT, могут применить в случае нового нападения на Украину. Европарламент еще в апреле 2021 года заявил, что отключит Москву от системы платежей SWIFT.
- В декабре 2021 года СМИ писали, что Штаты рассматривают новый пакет антироссийских санкций, который может предусматривать "ядерный вариант" – отключение России от системы SWIFT.
- В Германии же говорили, что Россию не следует отключать от системы. Там утверждают, что этого не нужно делать, даже если она нападет на Украину.
- Представитель Белого дома Джен Псаки во время брифинга 18 января 2022 года подтвердила, что США таки рассматривают отключение России от SWIFT в случае усиленной агрессии.