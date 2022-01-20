Супербольно, но невыгодно, – Милованов назвал недостатки отключения России от SWIFT

Уже долгое время говорится о возможном отключении России от международной платежной системы SWIFT. Это будет очень больно для страны-агрессора, но неправильно со стороны стратегии.

Такое мнение в эфире авторской программы Сергея Лещенко "Что это было?" выразил Тимофей Милованов – экс-министр экономики и советник главы Офиса Президента. По его словам, окончательное решение все-таки за Джо Байденом, но можно говорить об этом со стороны научной стратегии.

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Милованов: Не отключал бы, а использовал

Советник главы Офиса Президента отметил, что когда через финансовую систему осуществляют платежи, то спецслужбы, разведка, "белые и черные хакеры" имеют больше доступа к тому, кто кому и как платит. Имеют больше информации, которая стратегически значима.

Это было бы супербольно, если бы отключили от SWIFT, но стратегически гораздо выгоднее не отключать,

– подчеркнул Милованов.

Поэтому, по его мнению, отключение от SWIFT с одной стороны очень сильно, но временно ударит по России. Кроме того, уменьшится объем разведывательной информации или легкость ее получения. "С точки зрения стратегии не отключал бы, а использовал информацию", – предположил бывший министр.

Милованов в программе "Что это было?" Сергея Лещенко: смотрите видео

Отключение России от SWIFT: главное